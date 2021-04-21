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الصباح الفني

كساب: “خير لبلاد” سيغوص في عالم البحار

منذ يوم واحد
بنداود كساب (خاص)
يجوب الإعلامي بنداود كساب، معد ومقدم برنامج “خير البلاد” في القناة الثانية، مختلف الأقاليم لإلقاء الضوء على سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية، إذ يحرص على أن يطبع شبكة البرامج التلفزيونية ببرنامج يلامس المغرب الفلاحي، ويواكب التجارب والخبرات الفلاحية الناجحة، سواء فردية أو جماعية. يؤكد كساب أن العنصر البشري أساسي في إنجاحأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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