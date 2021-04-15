مسؤول فرنسي : المغرب ثاني مستثمر أفريقي في 2020

أكد ستيفان لوكوك، مدير نشاط “إنفست بزنس فرانس” في منطقة المغرب العربي وافريقيا جنوب الصجراء، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب هو ثاني مستثمر أفريقي في فرنسا ب 6 مشاريع واحداث 40 فرصة عمل في 2020.

وأوضح لوكوك، خلال ندوة صحفية نظمتها المصلحة الاقتصادية الإقليمية لسفارة فرنسا بالمغرب، وتمثيلية بيزنس فرانس بالمغرب، لتقديم حصيلة 2020 للاستثمارات الدولية في فرنسا، أن ثلاث دول أفريقية تأتي في قائمة أفضل 25 مستثمرا دوليا في فرنسا، من بينها تونس (20)، والكوت ديفوار (25).

وعلى صعيد المشاريع، أشار إلى انجاز المغرب ل6 مشاريع جديدة في 2020 ، مسجلا أنه بسبب الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، كان هناك تأثير تأجيل بعض المشاريع المغربية التي كانت في طريقها إلى الإنجاز في 2020 ، لكنها ستستأنف في 2021.

وقال إنه خلال الفترة 2016-2020، “سجلنا 20 مشروعا من أصل مغربي تم إنجازها في فرنسا، أي بمتوسط 4 مشاريع سنوي ” ، مبرزا أن الهدف لـ 2021 هو الوصول إلى قرابة عشرة مشاريع مغربية منجزة.

وأبرز المسؤول أنه في الفصل الأول لـ2021 ، واكب نشاط “بيزنس فرانس إنفست” 6 مشاريع جديدة ، مضيفا أنه تم مواكبة أكثر من 66 مشروعا بين 2015 و 2020 ، وهو ما يعادل اثني عشر مشروع ا في السنة.

ولاحظ أنه منذ عام 2018 ، “سجلنا دينامية جيدة للمشاريع ليس فقط في إفريقيا ولكن على الخصوص في المغرب مع 18 إلى 20 مشروع ا سنويا” ، مذك ر ا بأن “بيزنس فرانس انفست” ، الذي يوجد مقره في البيضاء منذ شتنبر 2018 ، يواكب الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في فرنسا.

وسجل ليكوك أن “بيزنس فرانس إنفست” بدأت نشاطها في منطقة شمال إفريقيا منذ سنة 2015 انطلاقا من مقر بيزنس فرانس بباريس، ولكن بالنظر إلى الزيادة في عدد المشاريع في هذه المنطقة، فقد تقرر، سنة 2018 ، نقل النشاط إلى البيضاء، وجعل هذا المكتب جسرا لنشاط انفست في إفريقيا ، واصفا هذه القرارات بأنها “رهان رابح”.

وقال “بالنسبة لـ 2021 ، نتوقع عشرات المشاريع المغربية المنجزة، ولكن على الخصوص سنواصل تشجيع الشركات المغربية ، بجميع القطاعات والأحجام ، على التفكير في التطور في أوروبا عبر فرنسا”.

(ومع)