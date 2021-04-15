أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“٩ أطنان من الشيرا في علب صابون”… “صفقة بمليار تفجر الرجاء”… “لوحات فنية لتهريب الأموال”… “لفتيت يعلق توزيع أراضي الجموع”… ”تزوير طابع محكمة للسطو العقاري”… “تزوير طابع محكمة للسطو العقاري”… “ورطة مسؤولين في محاكمة المرأة الحديدية”…خاص بعنوان ”مطاردة خارقي الحجر الليلي”…”اعتقالات في مداهمة مقهى للشبشة”… “داعش أوروبا تخدد حقوقيا بالتصفية”…. سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “من الذاكرة…عاجل… بقلب مفتوح… أسرار ميلياردير بارون كوكايين…زوجات لأكثر من رجل… عجم أثروا المكتبة الإسلامية….”الطاك”… تذكرة إلى الماضي…مسار “تيغانا”” وغيرها من الأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.