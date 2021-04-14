أزيد من 8 آلاف أسرة تستفيد من الدعم الغذائي لرمضان بورزازات

تستفيد 8089 أسرة معوزة على صعيد إقليم ورزازات من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442”.

وأشرفت لجنة إقليمية على صعيد جماعة ورزازات، اليوم الأربعاء، على توزيع هذه المساعدات في مركز حماية الطفولة والشباب على 800 أسرة معوزة، تضم فئات الأرامل والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع احترام البروتوكول الصحي والإجراءات المتخذة، حرصا على سلامة المستفيدين.

وأكد ادريس مهوير، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصة الدعم لهذه السنة تستهدف 8089 أسرة بالإقليم، كلهم في وضعية هشة، وأشخاصا في وضعية إعاقة، وأرامل ومطلقات.

وأوضح مهوير أن عدد الفئات المستهدفة على المستوى الحضري بباشويتي ورزازات وتزناخت بلغ 954 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين المنحدرين من الجماعات الترابية بالوسط القروي 7135، مبرزا أن هذه العملية تهدف إلى تخفيف عبئ اقتناء المواد الغذائية الأساسية على الأسر المعوزة، خصوصا في ظل الظـروف الحالية التي تمر منها المملكة جراء وباء كورونا.

(ومع)