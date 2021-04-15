إسباني يستقبل قلبا وطفلا

كان الإسباني أنطونيو سلفادور برفقة زوجته التي دخلت في آلام المخاض، عندما أخبره الأطباء أنهم عثروا على قلب مطابق من أجل عملية زراعة كان ينتظرها منذ سنوات.

بعد لحظة من التردد وافق سلفادور. وعندما أفاق الرجل الذي يبلغ من العمر 39 سنة من الجراحة في مستشفى “جريجوريو مارانون” بمدريد في اليوم نفسه في منتصف مارس الماضي، أصبح لديه قلب جديد سليم وطفل جديد جاء للحياة بسلامة. ونقل المستشفى عن آنا زوجة سلفادور قولها: “جاء صموئيل (الطفل) يحمل في يده قلبا لأبيه”.

وقال المستشفى إنه انتظر للتأكد من أن المريض تكيف بشكل جيد مع القلب الجديد وأن الطفل بخير أيضا قبل الإعلان عن نجاح عملية الزراعة.

قاض مصري يعاقب نفسه

أحالت السلطات القضائية المصرية قاضيا على التحقيق غرَّم نفسه لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه، في سابقة تاريخية بالقضاء المصري. وأصدر رئيس مجلس الدولة في مصر قراراً بإحالة القاضي محسن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري في أسوان، جنوبي البلاد، إلى التحقيق عقب قيامه بتغريم نفسه مبلغ 500 جنيه أثناء نظره جلسة المحكمة لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه المحمول أثناء انعقادها.

وقرر مجلس الدولة في أسوان جنوب مصر نقل المستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري في أسوان إلى عضو في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. كما قرر رئيس المجلس في أسوان إسناد رئاسة محكمة القضاء الإداري في أسوان إلى المستشار إيهاب مختار، نائب رئيس مجلس الدولة، خلفاً لكلوب، مع إحالة الأخير للتحقيق على خلفية الواقعة.

منع بيع لوحة بمزاد في آخر لحظة

منعت الحكومة الإسبانية مزاداً قبل ساعات قليلة من موعده بعد الاشتباه بأن اللوحة المقرر بيعها خلاله قد تكون من توقيع الفنان الإيطالي الشهير كارافاجو.

وهي لوحة زيتية كانت منسوبة لرسام من مدرسة خوسيه دي ريبيرا بقيمة مقدّرة بـ1500 يورو.

وقد اتخذ هذا القرار بالاستناد إلى تقرير أصدره متحف “برادو” في العاصمة الإسبانية يسلط الضوء على “أدلة موثقة كافية مرتبطة بالأسلوب” تؤكد نسب العمل إلى كارافاجو.

وأكدت دار المزادات “أنسورينا” التي كانت تنظم الحدث، أن اللوحة التي تحمل عنوان “إكليل الشوك” سحبت من المزاد.