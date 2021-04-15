أزمة تفجر حزب الاستقلال بآسفي

تسببت الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيسي جماعتي جمعة اسحيم واحرارة بإقليم آسفي، في أزمة داخلية لحزب الاستقلال، فجرت سلسلة اتهامات واتهامات مضادة بين أعضاء الحزب بالإقليم.

وأطلق بنحميدة، مرشح “الميزان” لرئاسة جمعة اسحيم (تم تأجيلها لعدم توفر النصاب بعد أن قاطعها استقلاليون)، اتهامات مبطنة لنائب برلماني، بالتدخل في شؤون الحزب، ومحاولة اختراقه بالإقليم، مشيرا إلى مسؤولية كاتب فرع الحزب، ورجل الأعمال وعضو المجلس الوطني، عبد المجيد موليم، في ما يعرفه الحزب من هزات داخلية قبيل الاستحقاقات المقبلة.

ولم يتردد مكتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال كثيرا، إذ رد الصاع صاعين لمرشح الحزب لرئاسة جمعة اسحيم، المدعوم من قبل النائب البرلماني هشام سعنان، إذ اعتبر مكتب الفرع (في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه)، أن كل ما يدعيه مرشح الحزب للرئاسة، والذي نصب نفسه ناطقا باسم حزب الاستقلال باطل ولا يستند على أي أساس، موضحا أن منح التزكية هي النقطة التي أفاضت الكأس “بعد أن قدم مكتب الفرع المحلي، إثر سلسلة من المشاورات والاجتماعات، تصورين ومقترحين لنيل تزكية الترشيح، لكن انفراد ممثل الحزب والنائب البرلماني بقرار الاختيار أقبر كل التصورات، وأعطيت التزكية لبنحميدة ضدا على إرادة الجميع”.

وفي ما يخص جماعة “احرارة”، صوت أعضاء بحزب الاستقلال ضد ياسين الكردودي، الذي تم ترشيحه باسم حزب الاستقلال قادما إليه من الأحرار، إذ في الوقت الذي اعتبر مسؤولو الحزب بالإقليم أن هذه الخطوة تعتبر خروجا عن منهجية الحزب، اعتبر الأعضاء المصوتون ضد مرشح حزبهم، أن الحزب اختار وضع اليد مع رموز الفساد التي خاض مناضلو الحزب حربا عليها.

وفي ظل هذه الأزمة، خرج عصام الرعضة، مفتش حزب الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة، تكيل اتهامات خطيرة لمسؤولي عمالة آسفي، إذ أكد أن “برلمانيا يقول إنه تلقى تفويضا من مسؤول نافذ بعمالة آسفي، من أجل الإشراف على عملية انتخاب رئيسي جماعتي احرارة وجمعة اسحيم”، بيد أن الحسين شينان، عامل آسفي، اختار الصمت تجاه هذه التدوينة.

محمد العوال (آسفي)