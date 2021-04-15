ناجون من الهولوكوست يكرمون الملك

حاخامات وقعوا على شهادات بالموقف البطولي للمغرب في ذكرى المحرقة

حل بالمغرب، الخميس الماضي، الحاخام شلومو ميارا، أحد كبار الباحثين في سيرة يهود المغرب وفي سيرة ملوك المغرب وعلاقاتهم بالجاليات اليهودية.

وتتزامن زيارة شلومو ميارا، مع ذكرى المحرقة اليهودية أو ما يطلق عليه بـ”الهولوكوست”، محملا بمؤلف جديد، يتكون من جزأين ويحمل عنوان “الصالح من بين أمم العالم”، يقدم فيه المؤلف عشرات الوثائق النادرة التي لم يسبق نشرها قط تدور حول “الإنجازات العظيمة للراحل محمد الخامس وعلاقاته مع يهود المغرب وإنقاذ جلالته لهم من براثن النازية التي حاول رجالها النيل من اليهود من خلال إدارة فيشي”.

وتضمن المؤلف اعترافات من قبل حاخامات بجهود جلالة الملك محمد السادس لإرساء السلم، وكذا اعترافا بالجميل، على حد شهادة صدرت عن الحاخام “موردخاي دافيد نويغيرشل”، الذي أكد أن اليهود يتقدمون بالشكر والعرفان لجلالة الملك محمد السادس، الذي حافظ على تقاليد والده المرحوم الحسن الثاني وجده محمد الخامس.

وتعد الصالح من بين الأمم مرتبة دينية، من أعلى المراتب التي لا تمنح إلا وفق ضوابط مشددة، وهي الضوابط التي اعترف حاخامات كبار وناجين من المحرقة مازالوا أحياء، بتوفرها في الراحل محمد الخامس.

واعتمد الكاتب الحاخام ميارا شلومو في مؤلفه الجديد الممتد على 900 صفحة، على وثائق نادرة ومخطوطات تاريخية، بتصميم مميز يمزج بين مئات من الصور والوثائق النادرة، ومحرر بثلاث لغات وهي العبرية والعربية والفرنسية.

ويقدم المؤلف في الفصل الأخير أرشيفا نادرا لمجموعة من الوثائق التي كتبها يهود المغرب في تلك الفترة، بما في ذلك اعترافهم للراحل الملك محمد الخامس الذي ناصرهم ووقف إلى جانبهم.

كما يضم المؤلف ثلاث شهادات تاريخية موقعة من قبل كبار حاخامات اليهودية وعلى رأسهم الحاخام يتسحاق يوسف حاخام إسرائيل المعتمد الأكبر، يليه عشرات الحاخامات والقضاة اليهود معبرين عن اعترافهم بجلالة الملك محمد الخامس، وتأكيدهم على حمله صفة “الصالح من بين أمم العالم”، تقديرا لحمايته العظيمة ودفاعه عن رعاياه اليهود في تلك الفترة.

كما يضم شهادة من قبل المركز الدولي “شيم عولام” لإحياء ذكرى المحرقة، موقع من قبل رؤساء المعهد وأساتذة جامعيين، أجمعوا على الاعتراف التاريخي بجلالة الملك محمد الخامس بصفته “الصالح من بين أمم العالم” بناء على كل الحقائق والوثائق النادرة التي قدمها أمامهم فضيلة الحاخام شلومو ميارا مؤلف الكتاب.

ومن ضمن أندر الشهادات المقدمة في هذا الكتاب، والتي لم يسبق تلقيها من أي زعيم في العالم من قبل، شهادة تقدير وعرفان، موقعة من قبل عشرات الناجين من المحرقة بخط يدهم، حيث يدون كل منهم وبالتفصيل قائمة بأماكن “الغيتوات” التي مكث فيها خلال الحرب العالمية الثانية.

المصطفى صفر