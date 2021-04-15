عقود مزورة للنصب على حالمين بالهجرة

عصابة تشترط تسليمها مبالغ أولية قبل الاختفاء وشكايات الضحايا فضحت مخططاتها

أحالت مصالح الدرك الملكي بإقليم الفقيه بن صالح، أخيرا، جانحين ينتميان إلى عصابة النصب على الحالمين بالهجرة إلى أوربا والعمل بها.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوفين اختارا الاغتناء السريع عن طريق تكوين عصابة النصب باسم “الهجرة إلى أوربا”، إذ أوهما الضحايا بقدرتهما على تهجيرهم مقابل مبالغ مالية، وهو ما أسقط عددا منهم في شرك مخططاتهما الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين الرئيسيين اختارا أفرادا آخرين للعمل معهما لاستدراج الضحايا، بادعاء التهجير إلى أوربا عن طريق اقتناء عقود عمل، سرعان ما تبين أنها مزورة.

وأوردت مصادر متطابقة، أن افتضاح العصابة، تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بإقليم الفقيه بن صالح، بشكايات من قبل عدد من الضحايا، كشفوا فيها تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال، من قبل عصابة إجرامية، تدعي التهجير إلى أوربا، وهو ما استنفر الدرك للقيام بأبحاث وتحريات ميدانية، انتهت بإيقاف المتهم الرئيسي وشريكه.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن فردي العصابة يتربصان بالضحايا بعدد من الأماكن، من أجل استقطاب الحالمين بالهجرة إلى أوربا للعمل بها، للنصب عليهم.

ولإنجاح مخططاتهما، يشترط الجانحان على المرشحين للهجرة، ضرورة تسليمهما مبالغ مهمة مقابل ضمان فرصة للاستفادة من العرض المغري، أمام الإقبال الكثيف على هذا النوع من الفرص، وهي الخطة التي جعلت الضحايا يؤدون ما يطلب منهم دون تردد.

وبمجرد أن يتسلم أفراد العصابة المبالغ الأولية، يختفون عن الأنظار، ليتأكد بعدها الضحايا من سقوطهم في شرك عصابة للنصب والاحتيال، ويقرروا التقدم بشكايات إلى مصالح الدرك الملكي بإقليم الفقيه بن صالح، وهو ما استنفر عناصرها لإيقاف المشتبه فيهم.

واستمرت التحريات والأبحاث الميدانية، إلى أن تم التوصل إلى هوية المشتبه فيه الأول والثاني اللذين تم اعتقالهما، بينما مازالت الأبحاث مستمرة لإيقاف كافة شركائهما المتورطين.

وبعد انتهاء الأبحاث القضائية وفترة الحراسة النظرية، تقررت إحالة المتهمين على النيابة العامة لفائدة البحث والتقديم، من أجل النصب والاحتيال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر.

محمد بها