عسكوري: لا أبحث عن الشهرة والمال

اختار عبد الرحيم عسكوري لونا موسيقيا خاصا به، لم يتأثر، كثيرا، بناس الغيوان أو ظاهرة المجموعات، رغم أنه “ابن بار” للحي المحمدي بالبيضاء. وصفه أحد المقربين منه ب”الصوت الفريد، والمتواضع والمحبوب لدى الجميع”. في الحوار التالي يكشف عسكوري عن تجربته الفنية:

لم يتخل عسكوري عن لون موسيقاه منذ عقود، فما السبب؟

أنا أعشق آلة القيثارة التي يجمعني بها تاريخ طويل، ففي السبعينات كنت أحملها في دروب الحي المحمدي، ما كان يثير فضول السكان، لكنها بالمقابل منحتني متعة الموسيقى، فهي سبب نجاح أغنية “كنت نجمة فايضة بالحشمة” التي تغنى بها جيل الثمانينات.

ألم تتأثر بتجربة المجموعات الغنائية؟

ما يميز الحي المحمدي هو التنوع الثقافي والفني، فرغم صداقتي بأعضاء من مجموعة ناس الغيوان، إلا أنني بقيت وفيا لطابعي الخاص، وحرصت دائما على التشبث بما أفكر فيه وأجسده في الأغاني التي أنتجتها، ومنها “ما مْوَلَف سعايا”، و”خبز الدار” و”خلوني فحالي”…

لاشك أن الحي المحمدي كان له تأثير على تجربتك…

ولدت في الحي المحمدي في 1961، وولجت المعهد الموسيقي بالبيضاء في 1977، وتأثرت بأجواء دار الشباب غير البعيدة عن منزلي…

إنه عالم سحري آنذاك، فيكفي أننا كنا نعزف ونشدو أجمل الألحان داخل “البراريك” و”المنازل”، إلا أن حال الحي الثقافي والفني تم تهميشه، بعد استهداف أحد مشاتل الإبداع. الحل بيد الجميع لاستعادته مكانته الفنية والثقافية والرياضية.

أغلب مواضيع أغانيك اجتماعية والبعض يصنفها بـ “الثورية”…

أغني للحياة، ولا أفكر في المواضيع السهلة، بل أسعى إلى العمق في الكتابة، ربما يصنفها البعض في خانة “الثورية”، لكني أعتبرها تعكس تجارب إنسانية.

هل هناك مشاريع أغان جديدة؟

هناك أغنيتان تتحدثان عن الرحمة الإنسانية والأنانية في الحيــاة، وفق منظور فلسفــي، علما أني لا أبحث عن الشهرة ولا الربح المالي، بل أسعى إلى الأغاني الهادفــة التي تهــم الطبيعــة الإنسانية، فــلا أكتب عن موضوع ما، إلا بعد أن أدرسه كثيرا.

أجرى الحوار: خالد العطاوي