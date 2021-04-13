كواليس الفرق

الوداد الرياضي

كشف مصدر مسؤول، أن إصابة بديع أووك لا تدعو للقلق، لكن الطاقم الطبي للوداد ارتأى تخصيص تداريب انفرادية له لتفادي أي مفاجأة، خصوصا أنه يفتقد للتنافسية بسبب غيابه الطويل عن الميادين.

ومن المستبعد أن يعتمد فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، على أووك، في المباراة التي تجمع الوداد، مساء اليوم (السبت)، ببيترو الأنغولي لحساب الجولة الأخيرة من عصبة الأبطال.

نهضة بركان

سيغيب البوركينابي يوسوفو دايو، لاعب نهضة بركان، عن الملاعب لمدة أسبوعين، حسب ما صرح به طبيب الفريق الدكتور طلال الفاضيلي.

وخضع يوسوفو دايو، أول أمس (الخميس)، لفحوصات طبية دقيقة، بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الضامة للفخذ، قبل مباراة اتحاد طنجة.

المغرب الفاسي

يعاني المغرب الفاسي، غياب حارسه أيمن مجيد ومدافعيه عبد الصمد شكري وزهير يشو ومحمد الحمامي، إضافة إلى مهاجمه علاء الدين أجراي، خلال المباراة التي تجمعه اليوم (السبت)، بمولودية وجدة، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة 11 من منافسات بطولة القسم الأول.

ويستمر غياب الحارس مجيد ويشو والحمامي عن المغرب الفاسي للدورة الثالثة على التوالي، بسبب الإصابة.

نهضة الزمامرة

تأكد غياب المدافع مهدي خالص، عن مباراة فريقه نهضة الزمامرة، أمام يوسفية برشيد، ضمن الدورة 11 لبطولة القسم الأول، بداعي الإصابة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن اللاعب سيخضع إلى عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، بعدما تعرض إلى تمزق عضلي في المباراة السابقة أمام المغرب التطواني، التي جرت السبت الماضي.