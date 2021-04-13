نهضة الزمامرة يطلب اللجوء بآسفي

حول نهضة الزمامرة وجهته صوب ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، من أجل إجراء مباراته أمام يوسفية برشيد، ضمن الدورة 11 لبطولة القسم الأول.

وأنهى المكتب المديري للفريق الدكالي جميع الإجراءات القانونية للاستقبال في هذا الملعب بشكل مؤقت، بناء على إفادة مصدر مسؤول، إذ أكد أن الفريق سيخوض مباراة واحدة في هذا الملعب، بناء على الطلب الذي تقدم به إلى إدارته.

وتعذر على فريق الزمامرة برمجة المباراة على أرضية ملعب البشير، بحكم أنه يستضيف مباراة أخرى في الدورة نفسها تجمع شباب المحمدية بضيفه أولمبيك آسفي. وتجرى هذه المباراة في الثالثة بعد الزوال غدا (الأحد).

وشكرت إدارة الفريق في بلاغ نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عامل إقليم آسفي، والسلطات المحلية والأمنية، والمكتب المديري للفريق المسفيوي.

ح. ر (الزمامرة)