كساد تجاري بفاس قبيل رمضان

عائلات استغنت عن التبضع بإعداد حاجياتها والسوق مؤمنة بالمواد والجمارك حجزت شاحنتي توابل

تعيش أسواق فاس خاصة بالمدينة القديمة، ركودا غير مسبوق عكس ما كانت عليه في سنوات سابقة خاصة مع اقتراب حلول رمضان الكريم. وتكاد مظاهر الاستعداد تنعدم على بعد أسبوع من حلوله، اللهم من محلات قليلة تشم منها رائحة «شهيوات» فاسية مألوف استهلاكها فيه، دون الإقبال المعهود عليها من قبل المستهلك.

أي جولة بدروب وأزقة داخل أسوار فاس العتيقة، تفضح واقعا مؤلما لا يتجرع مرارته إلا تجار وأد فيروس كورونا مدخولهم الذي طالما زاد في كل مناسبة دينية. محلات حبلى بما لذ وطاب وتشتهيه البطون، وحركة ورواج قليلان وتجار متسمرون خلف سلعهم الرمضانية، في انتظار زبناء لم تعد لهم القدرة الشرائية لاقتناء ما يشتهون.

كساد شامل

كثيرون جازفوا بإعداد وعرض “الشهيوات” أمام محدودية الإقبال وفي غياب الزائر الأجنبي ولجوء كثير من الأسر لإعداد حاجياتها من الحلويات بمنازلها، من باب الاقتصاد وتوفير مصروف هي في حاجة إليه، عكس ما كان عليه الأمر في سنوات سابقة كانت مثل تلك المحلات تختنق بالزبناء نسبة كبيرة منهم تفد على المدينة من خارجها.

ظروف كورونا جعلت أسرا تعد ما تحتاجه في هذا الشهر الفضيل بنفسها وتستغني عن شرائه، ما أفلس تجارا “كيشيشو الدبان” على رأي أحدهم بدا متجهما في حديثه عن كساد غير مسبوق وضعف إقبال على ما يبيع من خليع وشباكية و”وراق البسطيلة” و”شهيوات” أخرى مختلفة ومتنوعة قل الإقبال عليها مهما تكن جودتها وثمنها.

“ها أنت ترى مرت ساعة ونصف ولم يساومني أحد” يقول هذا التاجر متحسرا على ما آل إليه حاله على غرار زملائه بائعي احتياجات المستهلك في رمضان، مبررا ذلك بضعف القدرة الشرائية للمواطن وخوفه من المستقبل الغامض في ظل انسداد آفاق الشغل أو فقدانه، مؤكدا أن “هذ رمضان ما فيه لا بيع ولا شرا غير التسميرة والحمد لله”.

خلايا نحل

مظاهر الكساد وقلة الإقبال لا تقتصر على المدينة القديمة، بل في كل شبر بفاس، ما تؤكده قلة عدد المحلات المألوف فتحها بهذه المناسبة الدينية لعرض الحلويات الرمضانية، كما في شارع للامريم بالمدينة الجديدة، حيث لا وجود إلا لمحل واحد يعرض صاحبه للبيع ببابه، “الشباكية” وغيرها من “الشهيوات”، في انتظار زبناء غائبين.

هذا الواقع المر ملحوظ في كل الأحياء الراقية منها والهامشية، ويفضح حجم الاستعداد لشهر رمضان، عكس ما عليه الأمر داخل المنازل التي تحولت إلى خلية نحل، حيث تنكب الفاسيات على إعداد ما يشتيه أفراد أسرهن في هذا الشهر بأقل تكلفة وفق إمكانياتهن المادية التي لن تعفيهن من توفير ولو القليل من “الشهيوات”.

ترقب الإغلاق الليلي للمحلات وحظر التجول المرتقب، يشجع الأسر على الاعتماد على نفسها والاستغناء عن عادة التبضع بحاجياتها من مختلف الأسواق، دون العادات والتقاليد المربطة بهذه المناسبة، ومنها الإعداد الجماعي للحلويات و”الدواقة”، كما طقوس احتفالية في استقبال رمضان الكريم، محافظ عليه حتى في زمن كورونا.

سوق مؤمن

موازاة مع استعدادات الأسر والتجار لاستقبال رمضان، تعد السلطات العدة لتأمين استقباله ومروره في أحسن الظروف وتوفير المواد والسلع المرتفع الإقبال عليها ومحاربة كل أشكال المضاربة والزيادة في الأسعار والغش في جودتها، بتفعيل اللجن المختصة وتكثيف المراقبة التي يتمناها الفاسيون بشكل دائم ومتواصل.

أول صيد ثمين في إطار هذه المراقبة، سقوط سائق شاحنة أوقف ليلة الاثنين الماضي للاشتباه في نقله كمية كبيرة من التوابل المغشوشة (العطرية)، بعد مداهمة عناصر الجماعة محلا بتجزئة جنان اللويزي بحي المصلى باب الفتوح، وحجز شاحنتين لفائدة البحث المفتوح بناء على أوامر قضائية، وكذا السلع المخزنة في مستودعين.

العملية منعت إغراق السوق بهذه الكمية، فيما طمأنت السلطات المستهلك لوفرة كل المواد الغذائية الضرورية التي يزداد الإقبال عليها، في الأسواق وبالجودة اللازمة، موازاة مع توعية وتحسيس التجار والمهنيين بضرورة تأمين السوق وتقوية معايير السلامة واحترام القوانين التنظيمية اللازمة لحماية المستهلك من الغش والمضاربة.

حميد الأبيض (فاس)