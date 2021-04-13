خدري: كورونـا صعقـة للبيـوت

خدري الخبير في مالية الأسر شدد على ضرورة ضبط الإنفاق والحد من الانفعالات

كشف الدكتور إدريس خدري، أستاذ التعليم العالي وخبير دولي في مالية الأسرة، بعض الأخطاء التي تقع فيها عائلات مغربية وأسر خلال تدبير نفقات رمضان، سيما في ظل جائحة فيروس كورونا، والمشاكل التي ترتبت عنها. وأوضح خدري في حوار مع «الصباح»، أن كورونا شكل صعقة كهربائية داخل البيوت التي كانت مسيرة بطريقة عشوائية، والتي اتخذت من الارتجال نمط عيش، مشيرا إلى أن جائحة كورونا لم تغير العادات الاستهلاكية لدى المغاربة بل شغلت أجهزة اليقظة وآليات الرصد المالية المعطلة لدى بعض العائلات. في ما يلي التفاصيل:

< هل أثر كورونا على أسلوب وطريقة استهلاك المغاربة؟

< لا يجب أن يكون كورونا، الشماعة التي نلقي عليها بعيوبنا، فالمعروف أنه خلال رمضان يعيش بعض المغاربة، تفاقما في الإنفاق وارتفاعا في وتيرة الاستهلاك وغيابا في العقلنة والترشيد يسببه صبيب في التبضع وارتجال في السلوك المالي خلال فترة الصيام، وهذا ما يجعل متوسط الإنفاق اليومي غير مضبوط ومعدل المديونية يتجاوز منسوب المداخيل.

لذلك كانت تصل ميزانية رمضان في السنوات الماضية، أي ما قبل كورونا، إلى 300 في المائة من نفقات التسيير، مقارنة مع الأشهر العادية، إذ توظف الأسر السيولة النقدية المتوفرة في نفقات غذائية إضافية وفي خانات كمالية. فنجد البيوت تغالي في نفقات المأكل والملبس وميزانية الدعوات والاحتفاء بالأقارب والأصدقاء، ما يحول رمضان إلى شهر تبذير وإسراف بدل أن يكون شهر تدبر واعتدال ماليين.

< وماذا عن فرض الحجر في رمضان؟

< بعثر كورونا سلم الأولويات والأسبقيات في الميزانية، فمثلا نلاحظ ارتقاء معامل استعمال الهاتف والأنترنت إلى الخانة الرابعة بعد السكن والمأكل و»الكهرماء»، وقبل ميزانية الملبس والسفر. كما أثر كورونا في سلوكات البيوت حين قلص من ميزانيات الأثاث والتجهيز وغير ذلك. وانعكست تداعيات كورونا، أيضا، على مستوى تدبير الوقت في المجال التربوي، إذ بلغ متوسط الوقت المخصص للتربية والتكوين عند الأطفال 3 ساعات و54 دقيقة، وعند البالغين المتجاوزين 25 سنة 3 دقائق فقط.

< تبعثرت أوراق بعض المغاربة خلال أزمة كورونا، هل أثر ذلك على ميزانيتهم؟

< منذ ظهور أول حالة في ثاني مارس، تقرر الحجر الصحي في أواسط مارس 2020، وحل رمضان نهاية أبريل 2020 فحصل تهافت على المواد الغذائية، ما سبب للبيوت نزيفا ماليا سينعكس على الأحداث التي توالت، مثل نفقات العطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الأضحى الماضي. وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط اعتقدت 8 في المائة من الأسر المغربية، أن المواد الغذائية كانت غير كافية في السوق، و24 في المائة من هذه الأسر جزمت أن أسعار هذه المواد ارتفعت أثناء هذه المرحلة من الجائحة. كما دخلت نفقات النظافة والتعقيم على الخط، وهذا ما شكل هزة ارتجاجية في سلم الأسبقيات الغريزية كما صنفها ماسلو، وتبين أن 51 في المئة من الأسر المغربية لا تسمح ميزانياتها باقتنائها، وأن 62.4 في المائة من هذه الأسر لا تتوفر على المال الكافي لتغطية نفقات الحماية والأدوية خلال الحجر الصحي والمرحلة الموالية وهذا ما تسبب في ارتباك مالي لدى 44.3 في المائة من الأسر.

< في أي وضعية ستستقبل الأسر رمضان، في ظل قرار الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة؟

< بالكاد تغلغلت تداعيات كورونا في الميزانية، ذلك أن 38 في المائة من الأسر فقط أكدت أن دخلها غطى مجموع نفقاتها إبان الحجر، بينما لجأت 14 في المائة من الأسر إلى المديونية، فيما استفادت 13.8 في المائة من الأسر من دعم الدولة. أما الأسر التي استطاعت أن تحقق ادخارا، فلم تتجاوز 9.4 في المئة على المستوى الوطني في ظل الانتعاش النسبي في الأسابيع القليلة الماضية. ومن المعلوم أن أسرة على كل خمس أسر استفادت بطريقة أو بأخرى من مساعدة الدولة، جراء فقدان العمل، وذلك من أجل الحفاظ على القوة الشرائية لدى المستهلك.

< تحدثتم عن سلم الأولويات قبيل رمضان، فماذا تقصدون بذلك؟

< سأجيب من خلال نموذج حي. تعلمون أن 36 في المائة من الأسر المغربية لها أبناء يتابعون دراستهم في الطور الابتدائي وخمس هذه الأسر لها أبناء في الاعدادي، وثمن هذه الأسر لها تلاميذ في المستوى الثانوي، و 8 في المائة من هذه الأسر لها طلبة في الجامعات.

وقد تابع هؤلاء الطلبة التمدرس عن بعد، ما شكل أعباء إضافية على ميزانية البيوت في خانة «الأنترنت»، وذلك نظرا لتكلفة قنوات الولوج وآليات الربط الرقمي من حواسيب وهواتف ذكية ومنصات ونفقات التعبئة. وجل هذه المشتريات تمت في إطار مديونية بواسطة أقساط القروض التي ستقلص من القوة الشرائية خلال رمضان، هذا ما قد يؤثر على متوسط التبضع في العشر الأواسط من رمضان.

< هل يعني ذلك أن كورونا غير عادات المغاربة الاستهلاكية؟

< من المؤكد أن كورونا شكل صعقة كهربائية داخل البيوت التي كانت مسيرة بطريقة عشوائية والتي اتخذت من الارتجال نمط عيش. ذلك أن البيوت مرت في ظرف سنة من التعامل مع الجائحة، من مرحلة التقشف إلى مرحلة العسر ثم مرحلة الانفتاح الحذر. فهناك بيوت استنزفت ادخار السنوات السابقة، وهناك أسر أفرغت صندوق المناولة، وأخرى اضطرت إلى إهلاك رأس المال.

لا أقول إن جائحة كورونا غيرت العادات الاستهلاكية لدى المغاربة، بل شغلت أجهزة اليقظة وآليات الرصد المالية المعطلة لدى بعض العائلات.

استخلاص الدروس

ما سيستمر بعد كورونا على مدار السنة ليست العادات، بل الدروس المستوحاة من جائحة كورونا. ونحن مقبلون على شهر الحكامة بامتياز، يجب علينا أن نستخلص العبر وأن نرسم المكتسبات وأن ندون الدروس التي أدينا عليها فاتورة باهظة من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات.

عقلنة وترشيد

علينا أن نكرس مبدأ المحاسبة داخل الأسر من أجل ضبط الإنفاق والحد من الانفعالات المالية داخل الكيان الأسري. كما نحث على العقلنة والترشيد في وتيرة الصرف وتشكيل وعاء للادخار والتوفير.

كما نهيب بأرباب الأسر أن يحتفظوا بالوثائق وفواتير وسندات الشراء من أجل العثور على الحجج المحاسبية وتشكيل قمطر فني لديهم. كما يجب تحويل هذا الشهر الى فضاء لابتغاء الرزق من خلال الأنشطة الموسمية المدرة للدخل المتعارف عليها في رمضان.

ولا ننس أن البيت فضاء تربوي نمرر من خلاله مبادئ التنشئة المالية للأجيال القادمة، إذ أن 67 في المائة من حالات الطلاق في المغرب أسبابها مالية مرتبطة بسوء التدبير وغياب الحكامة.

أجرت الحوار: إيمان رضيف