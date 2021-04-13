غيابات مهمة للأولمبيك أمام المحمدية

يخوض أولمبيك آسفي، مباراته أمام شباب المحمدية، غدا (الأحد)، لحساب الجولة 11 من البطولة، منقوصا من ثلاثة لاعبين، هم مهدي زايا وصالح السلامي وأيوب الكعداوي.

ويغيب زايا والسلامي بداعي الإصابة، إذ أكد مصدر طبي أن اللاعبين يتماثلان للشفاء، ويستبعد أن تتم المجازفة بإشراكهما في المباراة.

ويغيب المهاجم الكعداوي بسبب توقيفه مباراة واحدة، بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الدورة العاشرة أمام نهضة بركان، فيما استعاد الفريق هدافه صلاح الدين بنيشو بعد غياب قصير عن الحصص التدريبية الجماعية.

من جهة ثانية، أعادت المديرية المركزية للتحكيم، الحكم محمد بلوط، من عصبة الشرق إلى القسم الأول من جديد، وكلفته بقيادة مباراة شباب المحمدية وأولمبيك آسفي، بعد غياب طويل عن الملاعب.

وسيكون الحكم الرئيسي مؤازرا بمساعديه جواد السحمودي وبوعزة إيكن، وتم تعيين عبد الواحد الفاتحي من عصبة فاس مكناس حكم رابعا، وعين محمد النحيح حكما مكلفا بتقنية “الفار” بمساعدة عزالدين بلكايد.

حسن الرفيق (آسفي)