“تياطرو بورطور” في جولة وطنية

دشنت فرقة “مسرح النون والفنون”، مطلع الأسبوع الجاري، جولتها المسرحية الجديدة بعرض عملها الموسوم ب “تياطرو بورطور” في الفقيه بن صالح وأزيلال.

وقدمت الفرقة العرض الأول لهذه المسرحية، المدعمة من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الثقافة، بالمركب الثقافي بأزيلال، كما قدمت عرضها في اليووم نفسه بالمركب الثقافي بالفقيه بن صالح..

وسيكون لعشاق الفن المسرحي موعد آخر مع مسرحية “تياطرو بورطور”، التي أعدها وأخرجها عبد الفتاح عشيق وقام بتشخيصها جواد السايح والشرقي ساروتي وخديجة زروال ويونس تفاحي، مع عرض ثالث الاثنين 12 أبريل الجاري بالمركب الثقافي خريبكة.

وستقدم هذه العروض المسرحية بدون جمهور، على أن يتم نقلها على المنصات الاجتماعية التابعة للمديريات الإقليمية والجهوية للوزارة.

وأشرف على سينوغرافيا هذا العمل المسرحي لفرقة “مسرح النون والفنون” بالفقيه بن صالح، الفنان رشيد الخطابي، وعلى تأثيثها التقني رفيق عشيق، وإدراتها الفنية عبد الجليل أبو عنان، والمحافظة العامة طارق حنان.

ع . م