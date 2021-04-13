الأزمة تختفي مع “شهيوات” رمضان

إقبال على المحلات التجارية لاقتناء مواد شهر الصيام وزيادات في الأسعار تصل إلى 20 %

لم تمنع الجائحة وتداعياتها المالية الأسر من الاستعداد لشهر الصيام، واقتناء احتياجاتها لإعداد “شهيوات” رمضان. وعاينت “الصباح”، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إقبالا على المساحات التجارية الكبرى ومحلات البقالة ومحلات العطارة للتزود بما يلزم.

وعرفت أسعار بعض المواد ارتفاعا، خلال الأسبوعين الأخيرين، خاصة تلك التي تدخل في إعداد الأطباق الخاصة بالمناسبة، مثل “الزنجلان” و”النافع” و”اللوز”، التي تدخل في إعداد “سلو”، إذ تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و 20 في المائة، مقارنة مع أثمانها في الأيام العادية.

ورغم الزيادة في الأسعار، فإن ذلك لم يثن أرباب الأسر عن اقتناء ما اعتادوا عليه في السنوات الماضية.

ويضاعف محدودو الدخل، خلال رمضان، استهلاكهم، مقارنة بالأيام العادية، وتلجأ الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، في الغالب، إلى الاقتراض من أجل تغطية النفقات الإضافية، سواء من الأقارب، أو من شركات التمويل.

وأكدت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات 20 % من الأسر الأكثر غنى تمثل، خلال رمضان، 6.4 مرات من نفقات 20 % من الأسر الأكثر فقرا، علما أن الفارق يصل في شهور السنة الأخرى إلى 7.2 مرات، ما يعني أن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ترفع حجم استهلاكها، خلال هذا الشهر. ورغم أنها تشتكي وتعاني ضيقا في الموارد، فإن ذلك لا يمنعها من الزيادة في استهلاكها.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الزيادة في النفقات تساهم في رفع كلفة المعيشة، إذ يسجل مؤشر تكلفة المعيشة أعلى مستوياته، خلال رمضان. ويرجع ذلك، بشكل أساسي، إلى ارتفاع الطلب على العديد من المواد الغذائية، ما يجعل الطلب يتجاوز العرض، وينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار، التي تعرف ارتفاعات ملحوظة.

وأفادت الدراسة أن الأسر تعمد، من أجل تغطية تكاليف ارتفاع الاستهلاك الغذائي في رمضان، إلى تقليص النفقات المخصصة للمواد غير الغذائية، وتتمكن من تغطية جزء من الكلفة الإضافية للزيادة في استهلاك المواد الغذائية، من خلال تخفيضها ميزانية المواد غير الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النفقات في شهر الصيام لا يرجع، فقط، إلى ارتفاع الكميات المستهلكة، بل تساهم أيضا في هذا الارتفاع الزيادات، التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.

وتضطر بعض الأسر إلى الاقتراض، من أجل تغطية النفقات الإضافية، إذ تعرف شركات قروض الاستهلاك والسلفات الصغرى إقبالا خلال شهر الصيام، رغم تدابير الحجر الصحي. وتشير إحصاءات شركات التمويل إلى أن وتيرة منح القروض ترتفع، خلال هذا الشهر، بنسبة تناهز 7 في المائة، مقارنة مع الشهور العادية.

ألفا درهم للقفة

تعرف النفقات الغذائية أعلى مستوياتها على حساب النفقات الأخرى. وأبانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن النفقات الغذائية ترتفع بنسبة 28 %، خلال رمضان، مقارنة بباقي شهور السنة، إذ تتجاوز قيمتها ألفي درهم في رمضان، مقابل 1651 درهما، في المتوسط، خلال الشهور الأخرى من السنة.

عبد الواحد كنفاوي