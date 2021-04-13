652 مليونا لتنمية إقليم ورزازات

كشف سعيد أفروخ، رئيس المجلس الاقليمي لورزازات، خلال لقاء تواصلي بقصر المؤتمرات، عن برنامج تنمية إقليم ورزازات ٢٠١٧-٢٠٢٢، بعد الانتهاء من جميع مراحل إعداد مشروع هذا البرنامج التنموي.

وقال أفروخ إن هذا البرنامج الذي يستجيب لمجموعة من الإنتظارات والطموحات بالإقليم، خصص لأجرأة غلاف مالي بلغ 652 مليونا و 850 الف درهم، منها أزيد من 228 مليون درهم من الإمكانيات الذاتية للمجلس، في حين أن مساهمة الشركاء تفوق 424 مليون درهم.

وأكد أفروخ أن برنامج تنمية الإقليم يروم جعل الإقليم مجالا جذابا تجتمع فيه كل مقومات التنمية المجالية إن على المستوى الاجتماعي أوالاقتصادي، أو على مستوى الصناعة السينمائية والقطب السياحي وتثمين التراث الثقافي والتراث المادي واللامادي، دون إغفال المجال البيئي .

وأوضح أفروخ، أن نسبة تنفيد برنامج التنمية بلغت 79.60 في المائة، ومشاريع الاختصاصات الذاتية منها بلغت 88.75 في التنمية الاجتماعية، مبرزا أن المجالات التي لم يتمكن المجلس من تنزيل مشاريعها، مرتبطة باختصاصات جهات أخرى.

وأكد أفروخ أن المجلس الاقليمي خصص 368 مليونا و900 الف درهم لفك العزلة والتنمية الاجتماعية والتضامنية، كما خصص 170 ألف درهم، من أجل الدراسات التقنية وتتبع أشغال تزويد مختلف جماعات الإقليم بالماء الصالح للشرب (58 دوارا)، ومليون و200 ألف درهم لتزويد الدواوير التابعة لإقليم ورزازات بأنابيب وقنوات الماء الصالح للشرب، و4 ملايين و100 ألف درهم لتزويدها بمضخات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية.

ومن أجل إنعاش الصناعة السينمائية وجعل ورزازات قطبا سينمائيا لاستقطاب الاستثمارات السينمائية، خصص المجلس 11 مليونا و250 الف درهم، بهدف إنعاش فرص التصوير السينمائي بالإقليم والخدمات السينمائية بالمنطقة.

عصام الناصري