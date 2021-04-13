مصنع ثان للإسمنت بسوس

أماطت “لافارج هولسيم المغرب” اللثام عن مصنعها الجديد بجهة سوس ماسة الذي ناهزت تكلفته الاستثمارية حوالي 3 ملايير درهم، خصص منها 15 في المائة، أي ما يناهز 45 مليار سننتم لحماية البيئة، وتشغل حاليا، حسب إفادة عبد الرزاق غريب، مدير مشروع أكادير- سوس، 1400 من اليد العاملة، 30 في المائة من العمال ينتمون إلى جهة سوس ماسة، مع إعطاء الأولوية في التشغيل للدواوير المحيطة بالمصنع.

وأكد غريب أن المقاولات التي نفذت المشروع، هي مائة في المائة مقاولات مغربية، بلغ عددها حوالي 40 مقاولة، وهو مجهز ب80 مصفاة لحماية المحيط البيئي.

وستنطلق عملية الإنتاج بالمصنع حيز التنفيذ في يوليوز 2021، يقول ابراهيم الزروقي، مدير التصنيع ب “لافارج هولسيم المغرب”، وأوضح بأن المصنع مجهز بآخر التكنولوجيا، ومصمّم حسب مفهوم « مصنع الغد » المعتمد من قبل المجموعة. وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ما يناهز 1.6مليون طن، توقّع أن تتحقق بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الإنتاج، الموجه أساسا لمواكبة تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وجهة سوس ماسة، التي تعرف ازدهارا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ويستعمل مصنع الإسمنت السابع ضمن مصانع “لافارج”، تيكنولوجيا “الأوتوماتيزم” و”الروبوتيك” والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبئية من أجل تحسين مسلسل إنتاجه. وتضمن هذه الحلول المبتكرة إنتاج إسمنت أكثر أمانا ونجاعة واستدامة. ويتميز المصنع بتوظيفه للطاقة الخضراء، على غرار باقي مصانع المجموعة في المغرب.

محمد إبراهمي(أكادير)