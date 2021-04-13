الشمندر يوفر 3 ملايين يوم عمل

كشف كمال محمد، المشرف على سلسلة الشمندر السكري بجهة بني ملال- خنيفرة، أن القطاع يوفر حوالي 3 ملايين يوم عمل مفتوحة، مع تسجيله عائدات تقدر ب 850 مليون درهم.

وأكد أنه تمت زراعة ما مجموعه 10 آلاف هكتار ما يمثل 80 في المائة من برنامج تطوير هذه السلسلة على المستوى الجهوي، مبرزا أن الإجراءات المتخذة في إطار برنامج تطوير هذه السلسلة كان لها تأثير كبير على الرفع من إنتاجية قطاع الشمندر السكري.

وذكر كمال محمد بأن النتائج الأولى تبشر أيضا بموسم إنتاج استثنائي للشمندر السكري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجهة تتوقع إنتاج حوالي 700 ألف طن من هذا المنتوج الحيوي.

ومن المتوقع، وفق معطيات وفرتها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة، أن يبلغ إنتاج الشمندر السكري على مستوى جهة بني ملال خنيفرة خلال الموسم الفلاحي الحالي ما مجموعه 700 ألف طن، أي بمعدل مردودية يقدر ب70 طنا للهكتار، وعائدات مالية تناهز 850 مليون درهم.

سعيد فالق (بني ملال)