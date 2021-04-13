حرفيون ينشرون الفوضى بالجديدة

ماذا تعني “منطقة صناعية من الدرجة الثالثة”، تضم في الوقت نفسه أنشطة تجارية وصناعية وحرفية، ثم محلات للسكن وشقق وعمارات؟ وكيف يمكن أن ترخص السلطات العمومية والمنتخبة لمواطنين بشراء مساكن، من أجل الراحة والسكينة، وفي الوقت نفسه ترخص لمحلات مزاولة مهن النجارة وميكانيك السيارات والصباغة والحدادة في أسفل هذه المساكن، ما يرافق ذلك من ضجيج وطرْقٍ وإزعاج وتلوث واحتلال للملك العمومي؟

بتجزئة المهدي بشارع بئر إنزران بطريق مراكش بالجديدة يجتر سكان العمارات والسلطات العمومية الإشكاليات نفسها منذ سنوات، دون جواب، إذ يستمر ممثلو القاطنين في تحرير عشرات الشكايات الموجهة إلى المسؤولين بمختلف درجاتهم، بينما يستمر المشتكى بهم (حرفيون ومهنيون) في ممارسة أنشطتهم، لأنهم يتوفرون على ما يسند وجودهم القانوني في هذه المنطقة.

ومع مرور الوقت، بدأ السكان “يتفهمون” (على مضض) أنهم يقطنون في منطقة صناعية من الدرجة الثالثة، لكن لم يستوعبوا كيف تصمت السلطات العمومية على عدد من التجاوزات، التي يقوم بها حرفيون بعدد من أزقة التجزئة، رغم سيل الشكايات التي توصلت بها هذه السلطات منذ 2016، ورغم صدور أحكام قضائية ضد حرفيين.

ويجد سكان التجزئة صعوبة في الدخول إلى منازلهم، بسبب الاحتلال الشرس للملك العمومي من قبل حرفيين، كما أصبح ركن سيارة قرب عمارة، أو دخول سيارة للنقل المدرسي من قبيل الخيال العلمي، بعد أن تحولت الأرصفة إلى ملحقات لتفكيك المحركات، أو صباغة الهياكل، أو نشر منتجات النجارة وتقليمها ودهنها بـ”الفيرني”، أو فضاء عمل لصناعة لوحات الإشهار، وكلها مشاهد يمكن الوقوف عليها بزيارة واحدة من أعوان ورجال السلطة وأعضاء الجماعة.وتوصلت عمالة الجديدة، والعامل شخصيا والكاتب العام، بعدد من الشكايات في الموضوع نفسه، ووعد المسؤول الأول بالإقليم بالتدخل لتطبيق القانون وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وضمان حقوق السكان في الأمن والسلامة والراحة، وضمان حقهم في التجول المقطوع، بسبب احتلال الأرصفة والممرات والأزقة، التي لا يزيد عرضها عن 6 أمتار، دون الحديث عن الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية، التي تخلفها هذه الفوضى.

يوسف الساكت