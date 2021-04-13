متمردون على الحظر الليلي

فئات اعتادت خرقه منذ سنة ولا تعترف بالقرارات الجديدة

“واش حنا منخرجوش؟”، “مال كورونا كتخرج غير بالليل؟ واش بغيتونا نتخنقوا فالدار؟ راه رمضان مورا الفطور كيبغي التحركات”…، من بين العبارات التي بدأت بعض الأسر وشباب الأحياء الشعبية في تداولها، عند الحديث عن كيفية قضاء ليالي رمضان، إثر قرار السلطات مواصلة حالة الطوارئ الصحية وفرض الحظر الليلي لإلزام المواطنين بالبقاء بالبيوت، لتفادي خطر فيروس كورونا.

إذا كان أغلب المغاربة يفكرون في كيف يمكن قضاء ليالي رمضان في ظل العام الثاني من كورونا المتسم بحظر التنقل الليلي، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا، فإن هناك فئات من المواطنين سواء من الطبقات الميسورة، أو القاطنين بالأحياء الشعبية يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالقرار، معتبرين أنهم اعتادوا التنقل ليلا وتنظيم تجمعات رفقة أقرانهم بالأزقة والتجول بدراجاتهم النارية منذ سنة، وهو ما لا يمكن أن يكون استثناء في شهر الصيام.

وحسب ما عاينته “الصباح”، في عدد من أحياء ليساسفة والبرنوصي وحي مولاي رشيد وغيرها من الأحياء الشعبية، منذ أيام، فإن أغلب المواطنين عبروا عن انضباطهم لتعليمات السلطات بملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة، في حين أبى عدد من الشباب والرجال والأطفال، في تحد متهور، إلا أن يخالفوا إجراءات الطوارئ الصحية، ضاربين بتعليمات السلطات ومجهوداتها في التحسيس بخطورة المرحلة وكذا نصائح وتوجيهات وزارة الصحة وتوعية وسائل الإعلام، عرض الحائط.

ورغم قرار السلطات مواصلة تطبيق الحظر الليلي في الموسم الثاني من رمضان، في محاولة لمحاصرة انتشار وباء كورونا في ظل الأرقام المهولة في عدد الإصابات والوفيات وظهور كورونا المتحور السريع الانتشار، فإن ليساسفة والبرنوصي وحي مولاي رشيد وسيدي مومن، تشكل الاستثناء وأكدت أنها مناطق غير خاضعة لنفوذ السلطات ولا تهم أغلب سكانها مضامين قرار وزارة الداخلية، سواء في ما يتعلق بالحظر الليلي أو الحركة التجارية، التي تظل إلى ساعات متأخرة من الليل.

وطرح استهتار المواطنين بخطورة إصابتهم بعدوى الفيروس القاتل، أكثر من تساؤل حول أسباب تراجع السلطات المحلية للقيام بدوريات وسط الأحياء الشعبية وفي الأزقة لفرض الحجر الصحي.

محمد بها