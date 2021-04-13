الطاهري تتفاعل مع غضب العدول

هددوا بسلك السبل المؤسساتية والقانونية والقضائيةللدفاع عن مهنتهم

خرجت زكية الطاهري، مخرجة مسلسل “الصلا والسلام”، الذي أثار حفيظة الهيأة الوطنية للعدول، بسبب ما بث في إحدى حلقاته التي تعرضها القناة “الأولى”، للرد على منتقدي أحدث أعمالها الفنية.

وقالت الطاهري في حديثها مع “الصباح”، إنه يحق لأي شخص التعبير عن رأيه، وذلك ردا على العدول الذين اعتبروا أن المسلسل تضمن إهانة مباشرة لهم، مطالبين بتقديم اعتذار رسمي لهم.

ورفضت الطاهري، في إطار الرد على العدول الغاضبين مما تضمنه المسلسل، التعليق عن تهديداتهم بتوجيه شكاية للهيأة العليا للسمعي البصري المعروفة اختصارا بـ”هاكا”، إذ قالت “لا يمكنني التعليق على الموضوع”، حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل، قالت الهيأة الوطنية لعدول المغرب، إنها تلقت باستياء شديد “المغالطات التي تضمنتها الحلقة 16 من المسلسل المغربي الصلا والسلام”، معتبرة أن الحلقة قدمت مؤسسة التوثيق العدلي وهي تقوم بمهامها في “شكل صورة مهينة ومغلوطة أمام المشاهد، ببث معطيات تمس بشرف المهنة وكرامتها وعبرت عن جهل تام بالضوابط القانونية والأخلاقية للمهنة المساعدة للقضاء”.

وأوضحت الهيأة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، علاوة على إشعار رئاسة النيابة العامة بالمغالطات والإهانة التي تضمنتها الحلقة المذكورة، قبل أن تذهب إلى مطالبة الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية، ومخرج هذا المسلسل بتقديم اعتذار رسمي وعلني للهيأة الوطنية لعدول المغرب، حول الإساءة المقصودة والمغرضة، مؤكدة أن المكتب التنفيذي يحتفظ بحقه كاملا في سلك كافة السبل المؤسساتية والقانونية والقضائية، التي يضمنها له القانون، للدفاع عن المهنة.

يشار إلى أن لجنة الشؤون العلمية والقانونية لعدول بني ملال، أول من استنكرت ما تضمنته الحلقة 16 من المسلسل ، معتبرة أنها تتضمن إساءة مباشرة للعدول.

وجاء في بيان اللجنة، أنها وقفت على «مخالفات لأخلاقيات الخدمة العمومية، و لقوانين المملكة»، موضحة أن ممثلا في الدقيقة 19، خاطب شخصين يجسدان دور عدلين بالقول «يا لاه أسيادنا اشكتسناو بداو» ثم في الدقيقة 20 و53 ثانية قال لهما مرة أخرى «أشبقي كديرو اسيادنا ساليتو يا الله الله يعاون»، وهو ما اعتبرته اللجنة «قمعا صريحا وسوء تعامل وإعطاء صورة نمطية عن العدول وتصويرهم للمواطن بأنهم لا يستحقون أدنى احترام».

إيمان رضيف