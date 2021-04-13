التحقيق مع رئيس جماعة لوطا بالحسيمة

باشر المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، أول أمس (الخميس)، تحقيقا بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، في موضوع تدوينة تدوولت على موقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها، وارتياد المقاهي من الإفطار إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني بداية من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء «كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها لمناسبة رمضان.

وقال بلاغ لوكيل الملك بابتدائية الحسيمة، إنه وبالنظر إلى أن الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.

وأكد المصدر ذاته أنه فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه. وفي أول رد فعله على قرار وكيل الملك، قال المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، إن الأمر لا يخيفه، مؤكدا في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك «مرحبا، لا يخيفني البحث ولا التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح. نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه، وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة،إضافة إلى حقنا في «التنفيس» عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها».

وأكد رئيس جماعة لوطا في التدوينة ذاتها «ويبقى جلالة الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية»، مضيفا في تدوينة أخرى «رغم بلاغ وكيل الملك بالحسيمة، نحن نرحب بالجميع بجماعة لوطا ضيوفا مكرمين، وقد أعمل على تجهيز المراكز الاجتماعية المتوفرة وبعض الدور السكنية الخاصة قصد استقبال المغاربة من لكويرة إلى طنجة وكل الراغبين في زيارة هذه الجماعة المتواضعة والكريمة».

جمال الفكيكي (الحسيمة)