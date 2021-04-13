مسابقة للحكايات الشعبية بطاطا

تنظم المديرية الإقليمية للثقافة بتارودانت وطاطا مسابقة وطنية في فن الحكاية الشعبية لفائدة الأطفال واليافعين، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 10 أبريل و10 ماي المقبل.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه المسابقة التي تنظم تحت شعار: “كنز حكايات جدودنا، أجيو نحكوه للعالم من ديورنا”، تروم ” تعزيز خيال الأطفال واليافعين.

وأضاف البلاغ أن تنظيم هذه المسابقة يستند إلى حرص المديرية الإقليمية على “ضرورة إحياء الموروث الشعبي الحكائي، وخصوصا حكايات الأجداد التي تركت أثرها في وعينا الجمعي؛ بل ساهمت في تشكيله، ورغبة في النبش ونفض الغبار هذه الحكايات الضاربة في القدم من موروثنا الشعبي المغربي، سواء منها الحكايات الأمازيغية أو الحسانية أو العربية أو المحكية باللهجات المغربية”.

وتقرر فتح هذه المسابقة، التي تندرج في إطار الاحتفال بشهر التراث، في وجه الأطفال واليافعين المتراوحة أعمارهم ما بين 6 سنوات و 16 سنة، على أن يكون موضوع الحكاية مستمدا من الموروث الشعبي المغربي.

ع . م