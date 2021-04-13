درامـا رمضـان … نجـوم ليالـي الطـوارئ

تتناول قضايا اجتماعية وسياسية والإرهاب والانتقام

يدخل عدد كبير من المسلسلات العربية، المنافسة لموسم رمضان التلفزيوني، إذ ستعرض على أكثر من محطة، ويرى نقاد أن الموسم التلفزيوني في رمضان حافل بالنجوم، بسبب مشاركة أشهرهم بأعمالهم، وتنوع في الموضوعات التي تطرحها، وحضور أعمال ملحمية ذات إنتاج ضخم، منها مسلسلات وطنية مثل »هجمة مرتدة»، و»كوفيد 25». كما يدخل السباق الدرامي إنتاجان فنيان مقتبسان عن روايات نجيب محفوظ. في ما يلي أهم المسلسلات.

“نسل الأغراب”

من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ويتناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه تزوج من امرأته، ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

يعرض المسلسل في قناة “On Tv”.

“هجمة مرتدة”

من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم، مأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب، تدور أحداثه حول شاب يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

يعرض على قناة ” DMC”.

“موسى”

من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب. وتدور قصة المسلسل أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده في صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية.

يعرض في قناة “DMC”

“حرب أهلية”

في إطار دراما الصراعات والخلافات العائلية، يتناول المسلسل قصة امرأة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة، فتشب في كنف زوجة أبيها، ما يجعلها قريبة منها، وتحقد على والدتها الحقيقة. المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان، وبطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسينتيا خليفة وأروى جودة ورشدي الشامي. يعرض على قناة ” CBC”.

“نجيب زاهي زركش”

تدور الأحداث في إطار درامي حول الثري نجيب زاهي، الذي يكتشف سرا خطيرا بعد ثلاثين عاما، وهو أن لديه ابنا ولا يعرف عنه شيء، فيقرر البحث عنه برفقة صديقه، ويفاجأ أن ابنه ضمن أربعة شباب لا يعرف أي منهم. المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ شادي الفخراني، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، وبطولة يحيى الفخراني ومحمد محمود وهالة مرزوق وجلا هشام وكريم عفيفي. يعرض على قناة “On Tv”.

“القاهرة كابول”

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي). المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وبطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وسامح السيد. يعرض على قناتي ” الحياة”، و”cbc”.

7″ضد الكسر”

من بطولة نيللي كريم ومنا عادل وتارا عماد. تعاني سلمى من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، فينشأ بينهما الخلاف والمشاكل بشكل دائم. يعرض المسلسل على قناة “CBC”.

8 “لعبة نيوتن”

من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح عائشة، وتدور الأحداث حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج. يعرض على قناة “DMC”.

“لحم غزال”

من بطولة غادة عبدالرازق وشريف سلامة، وتدور أحداثه داخل حارة شعبية، حيث المشاكل الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية. يعرض على قناة “إم بي سي” مصر.

10 “كوفيد 25″

من بطولة يوسف الشريف، وتدور الأحداث في إطار الخيال العلمي، حيث الطبيب ياسين الذي يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة. يعرض على قناة ” On Tv”.

11 “الملك”

تدور الأحداث حول قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ نجيب محفوظ، وبطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك ورشدي الشامي ومحمد دسوقي وباسل الزارو ومحمد علاء. ويعرض على قناة “الحياة”.

12 “الناجية الوحيدة”

حريق ضخم يبتلع منزلا بجميع ساكنيه، إلا ناجية واحدة هي “وصايف”. فهل نجتْ تلك المرأة بمحض المصادفة؟ ولماذا فقدت ذاكرتها فجأة بعد الحادثة؟ هل هي ظالمة أم مظلومة؟ وهل جاءت تلك النيران نتيجة لأسباب متراكمة، أم أنها كانت سببا لنتائج أخرى ستأتي تباعا؟ العديد من التساؤلات تكشفها أحداث الدراما الاجتماعية “الناجية الوحيدة”، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: هيا عبدالسلام، وﺗﺄﻟﻴﻒ منى النوفلي، وبطولة هدى حسين وجمال الردهان ولمياء طارق وأحمد بن حسين ونوف السلطان. يعرض على “إم بي سي دراما”.

“2020”

يعتمد المسلسل لينافس باقي المسلسلات على بطولة نادين نسيب نجيم، في دراما تقوم على حكايات المافيا. وطرح المغني اللبناني زياد برجي مقدمة مسلسل “2020”، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات وندين جابر، والذي يجمع السوري قصي خولي واللبنانية نادين نجيم ومجموعة كبيرة من النجوم العرب. الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان محمود العيد وتوزيع إيليا ناستا. ويعرض على قناة السومرية.

خالد العطاوي