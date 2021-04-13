اعتداء على “مقدم” بمراكش

المتهم لم يتقبل هدم بناء عشوائي فهاجم عون السلطة بالسلاح الأبيض قبل الفرار

اهتز حي “الفخارة” بمراكش، أول أمس (الخميس)، على وقع اعتداء على عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية النخيل، وتعنيفه من قبل أحد مستغلي إسطبل عشوائي.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن واقعة الاعتداء جاءت إثر انتقال “المقدم” رفقة عناصر السلطة المحلية إلى مسرح الجريمة، لتنفيذ عملية هدم إسطبل عشوائي تعتبر إقامته مخالفة تستوجب الهدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أعوان السلطة المحلية خلال محاولتهم تنفيذ عملية الهدم، تفاجؤوا بتعرض “المقدم” لهجوم مباغت من قبل شاب ينتمي إلى الأشخاص المخالفين، إذ استل سلاحا أبيض، قبل أن يوجه له طعنة في محاولة لمنع عناصر السلطة والأعوان من تنفيذ واجبهم.

وأوردت مصادر متطابقة، أن الشاب لم يتقبل قيام عون السلطة بواجبه المهني في تنفيذ عملية الهدم المتعلقة بالبناء العشوائي والترامي على الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، ليقرر إعمال “شرع اليد” في حقه لإخافة باقي عناصر السلطة.

وكشفت المصادر، أنه تم نقل عون السلطة إلى مستعجلات مستشفى لإخضاعه للعلاجات الضرورية، بينما استغل الجانح الجلبة والفوضى اللتين وقعتا إثر تعرض “المقدم” للاعتداء لتنفيذ عملية الفرار إلى وجهة مجهولة، تفاديا للاعتقال والمساءلة القضائية، بعد أن أدرك خطورة تهوره الذي تحول إلى فعل جرمي.

وحلت المصالح الأمنية بمسرح الحادث، وباشرت تحرياتها بالاستماع إلى الضحية وأعوان السلطة وبعض الشهود الذين عاينوا واقعة الاعتداء، بينما تم استنفار عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 15 من أجل إيقاف المعتدي، والتحقيق معه حول فعله الإجرامي.

وباشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، ولتحديد ما إن كان المشتبه فيه الفار متورطا في جرائم أخرى، في انتظار إيقافه والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة المختصة

محمد بها