ثلاثة لاعبين في المفكرة

يواصل البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، البحث عن لاعبين لتعزيز صفوف الأسود في المرحلة المقبلة.

وعلمت «الصباح» من مصادر متطابقة، أن الناخب الوطني يتابع عن كثب عطاءات ثلاثة لاعبين يتحدرون من أصول مغربية، من أجل ضمهم لعرين الأسود، في مقدمتهم عيسى ديوب، مدافع ويستهام الإنجليزي، الذي سبق له التألق بقميص تولوز الفرنسي، قبل الاحتراف بالدوري الإنجليزي.

ويسعى خاليلوزيتش، إلى ضم اللاعب لدفاع المنتخب خلال تصفيات مونديال قطر، للعب إلى جانب القائد رومان غانم سايس، لاعب وولفرهامبتون.

وسبق لديوب، الحامل لثلاث جنسيات، مغربية وسنغالية وفرنسية، أن رفض اللعب للأسود، مؤكدا في حوار مع مجلة «ريكاردو» الفرنسية، أنه لن يلعب أبدا للمنتخبين المغربي أو السنغالي، وسينتظر دعوة فرنسا، وسيبذل قصارى جهده من أجل نيل هذا الشرف.

كما يراهن خاليلوزيتش، على الدولي السابق الحسين خرجة، لإقناع سفيان ديوب، لاعب وسط موناكو الفرنسي، باللعب للأسود في المرحلة المقبلة، رغم الاهتمام الذي أظهره مدرب المنتخب السنغالي، بصاحب الـ20 سنة.

كما يحاول خاليلوزيتش، استعادة محمد غرس الله، لاعب سالفون براتيسلافا السلوفاكي، الذي سبق له أن كان ضمن اللائحة الموسعة للأسود، قبل مواجهة إفريقيا الوسطى، لحساب تصفيات أمم إفريقيا.

نور الدين الكرف