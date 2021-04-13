حمد الله ينتفض ضد قرار توقيفه

انتفض عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، عقب توقيفه من قبل الاتحاد المحلي، على خلفية ما صدر عنه في إحدى مباريات الدوري المحلي.

وعبر حمد الله عن عدم رضاه بسبب قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووجه المهاجم المغربي رسالة إلى المسؤولين عن الشأن الكروي بالسعودية، كشف من خلالها عن تذمره من القرار المتخذ في حقه.

ونشر اللاعب المغربي حمد الله تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قال فيها “أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني”. وعمدت لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد السعودي إلى معاقبة المهاجم حمد الله بالتوقيف لمدة 15 يوما، بسبب ما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في كأس الملك.

نور الدين الكرف