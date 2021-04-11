درابيل في المستشفى

نشرت صفحات في “أنستغرام” صورة للفنانة سكينة درابيل بمصحة خاصة بالرباط، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت درابيل، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” مقطع فيديو تقول فيه إنها تعرضت لوعكة صحية. كما قال والدها، في اتصال هاتفي مع إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية، إنه” جرى نقلها قبل ثلاثة أيام إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد أن شعرت بألم حاد، استدعى إخضاعها لفحوصات مكثفة، أكدت تعرضها لإصابة في “البنكرياس”، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية لسكينة، قام بكل الترتيبات الضرورية، في أفق إخضاعها لعملية جراحية، ستجرى لها في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يتوجه للمغاربة بالدعاء لها من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

ويذكر أن درابيل سبق أن صرحت ل”الصباح”، بخصوص الدروس والعبر التي استخلصتها من جائحة فيروس كورونا، فقالت “كورونا علمني الصبر والعزيمة والاتحاد ومراجعة النفس والذات وأنه لا يدوم إلا وجه الله”، قبل أن تضيف “كما أنني تقربت من الله كثيرا، إذ أخذت على عاتقي أن أداوم على صلاتي”.

خالد العطاوي