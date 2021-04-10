أمزازي…زيارات تفقدية لمؤسسات تعليمية وجامعية بالجديدة

قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم السبت بزيارات تفقدية ، شملت مؤسسات تعليمية وجامعية وأخرى للتكوين المهني ، بالجديدة ، علاوة على وضع حجر الأساس لبناء مؤسسة تعليمية .

وتأتي أنشطة الوزير ، الذي كان مرفوقا بشكل خاص ، بالوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة ، وعامل إقليم الجديدة محمد الكروج ، وممثلي مصالح خارجية ، في إطار تتبع سير تنزيل حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مضامين القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .

وفي هذا الإطار تمت زيارة مركز التفتح الفني والأدبي خديجة أم المؤمنين ببلدية الجديدة، بعد تأهيله وتجهيزه ، والذي يتوفر على عدد من التخصصات الفنية والأدبية والتواصلية لجميع التلاميذ الراغبين في تطوير وصقل مهاراتهم، وذلك في إطار تفعيل المشروع رقم 10 : “الارتقاء بالحياة المدرسية”، حيث استفاد هذا المركز في عملية تأهليه وتجهيزه من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما شمل برنامج هذه الأنشطة زيارة الفضاء الأخضر السوسيو التربوي بالثانوية الإعدادية سيدي محمد بن عبد الله .

ومن المؤسسات التي شملتها هذه الزيارات ، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعتين لجامعة شعيب الدكالي .