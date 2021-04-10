كورونا…740 حالة إصابة جديدة و601 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 601 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و471 آلاف و831 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و134 ألف و740 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 501 ألف و688 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 488 ألفا و15 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8891 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (487)، والرباط-سلا-القنيطرة (93)، ومراكش-آسفي (53)، وسوس-ماسة (20)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19).

كما تتوزع حالات الإصابة على كل من جهات الشرق (16)، ودرعة-تافيلالت (14)، وبني ملال-خنيفرة (6)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وكلميم-واد نون (5)، وحالتان بجهة فاس-مكناس.

أما الوفيات فتتوزع بين 4 حالات بجهة البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة.