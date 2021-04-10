بورصة البيضاء على ارتفاع من 5 إلى 9 أبريل الجاري

أغلقت بورصة البيضاء تداولاتها خلال الفترة ما بين 5 و 9 أبريل الجاري في الأخضر، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي سجل 0.06 في المئة إلى 11.579.84 نقطة.

وحقق موروكو ستوك أنديكس 20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة 0.06 في المئة، مسجلا 944.13 نقطة، في حين سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فواصل تقدمه محققا 9.408.72 نقطة.

وبشأن المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” نموا ب 0,34 في المائة، محققا بذلك 10.579,49 نقطة ، بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” 0,10 في المائة، إلى 9.894,07 نقطة.

هذا المنحى التصاعدي تأكد عند المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” الذي سجل زيادة ب0.12 في المئة، محققا 883.09 نقطة.