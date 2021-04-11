منع لاعبي الوداد من مغادرة الحجر اليوم

مندوبية الصحة أكدت خضوعهم للفحوص اليوم والمغادرة بعد ظهور النتائج غدا

منعت مندوبية وزارة الصحة بأنفا لاعبي الوداد الرياضي، من الخروج من الحجر الصحي، اليوم (الجمعة)، بعد أن فرض عليهم الحجر مباشرة بعد عودتهم من جنوب إفريقيا.

وعلمت «الصباح»، أن مندوبية الصحة بأنفا فرضت على لاعبي الوداد الرياضي الخضوع لفحوص الكشف عن فيروس «كورونا»، أخيرة، اليوم (الجمعة)، على أن تظهر النتائج، غدا (السبت)، ويسمح لهم بالخروج آنذاك.

وحسب مندوبية وزارة الصحة، فإن لاعبي الوداد الموجودين في الحجر الصحي منذ خمسة أيام، لن يكون بإمكانهم الخروج منه اليوم (الجمعة)، بعد انقضاء مدة خمسة أيام، إذ خصصت اليوم الأخير من الحجر لإجراء الفحوصات، التي لا يمكن أن تظهر نتائجها في اليوم ذاته.

ويخوض الوداد الرياضي مباراة مهمة، غدا (السبت)، انطلاقا من الثامنة، أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إذ تلزمه نقطة لحسم صدارة ترتيب المجموعة، بعد أن ضمن تأهله إلى ربع النهاية.

وأدخلت وزارة الصحة بعثة الوداد الرياضي الحجر الصحي خمسة أيام، بعد عودته من جنوب إفريقيا، إذ تضمن القرار إمكانية تمديد المدة، حسب نتائج تحاليل «كورونا»، التي خضع لها اللاعبون والطاقم المرافق لهم.

ص. م