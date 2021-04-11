بركان يؤكد تواضعه أمام طنجة

هزيمة رابعة تبعد الفريق عن الرتب الأولى والمرابط ينوه بلاعبيه

أزم اتحاد طنجة، وضعية نهضة بركان، بفوزه عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببركان، لحساب الدورة 11 من البطولة الوطنية في قسمها الأول.

وسجل هدفي اتحاد طنجة توفيق إجروتن في الدقيقة 30، وعبد المنعم أخريف في الدقيقة 80، بينما سجل لنهضة بركان إبراهيم البحراوي في الدقيقة 26.

وعرفت المباراة غياب محسن ياجور ويوسوفو دايو بسبب الإصابة، ما أثر على الأداء الهجومي للفريق البركاني، الذي عجز عن الوصول لمرمى الفريق الطنجي لمناسبات عديدة.

وتعتبر هذه الهزيمة الرابعة للفريق البركاني، إذ بات تاسعا في ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة، فيما استغل اتحاد طنجة فوزه المهم وارتقى للرتبة الخامسة ب 16 نقطة، على بعد ثلاث نقاط من صاحب الرتبة الثانية الرجاء الرياضي.

وقال إدريس المرابط، مدرب اتحاد طنجة، بعد نهاية المباراة، إن الفوز على بركان منح فريقه ثلاث نقاط مهمة خارج الميدان، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق.

وأوضح المرابط أن فريقه كان يرغب في تعويض الهزيمة الأخيرة أمام الجيش الملكي. وأضاف أن طنجة لديه إمكانيات مهمة، لكن توقف البطولة أثر على لاعبيه، وأضعف تنافسيتهم.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)