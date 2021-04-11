كوبا أمريكا في مهب كورونا

وزير الرياضة الكولومبي: البطولة ستقام ولو بدون جمهور

خلف تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية الكثير من الشائعات حول احتمال تأجيل كوبا أمريكا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في المنطقة وبلوغها مستويات قياسية.

وتشهد البطولة المقرر إقامتها يونيو المقبل، مناصفة بين الأرجنتين وكولومبيا، الكثير من الجدل وردود الأفعال المتباينة، سيما أن البلدين المستضيفين يسجلان مستويات قياسية من الإصابات في الأيام الأخيرة، إذ بلغت الأسبوع الماضي، تسعة آلاف حالة.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية قبل أسابيع توصله لاتفاق مع السلطات المحلية في الأرجنتين وكولومبيا، من أجل إقامة الدورة في موعدها.

وقال وزير الرياضة الكولومبي ” بكل تأكيد ستقام كوبا أمريكا مهما كانت الظروف”.

ومع انتشار الإشاعات بقوة، تدخل أرنيستو لوتثينا وزير الرياضة الكولومبي، وأكد في آخر تدخلاته الإعلامية عدم صحة الأخبار المتداولة حول احتمال تأجيل البطولة، مشددا على أن قرار إقامة الدورة في موعدها نهائي ولا رجعة فيه مهما كانت الأحوال، حتى لو اضطر إلى غلق الملاعب أمام الجماهير، وتابع ” كوبا أمريكا 2021 ستقام بكل تأكيد سواء بحضور الجمهور أو بدونه”.

نور الدين الكرف