بورصة البيضاء..انخفاض وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم الجمعة، تراجعا في وتيرة تداولاتها خلال جلسة الافتتاح، بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,10% إلى 11.544,39 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,13% مستقرا عند 941,65 نقطة، فيما هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,11% إلى 9.380,50 نقطة. وعلى مستوى المؤشرات الدولية، تراجع كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ بـ 0,06%، و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,16%، إلى 10.553,07 نقطة و9.866,21 نقطة على التوالي.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” فاستقر عند 880,46 نقطة (-0,16%).

وفي ما يتعلق بالقيم الفردية، بصم التجاري وفا بنك عن أضعف أداء في حصة الافتتاح (-0,87%)، متبوعا بإقامات دار السعادة (-0,80%)، وطاقة المغرب (-0,51%).

وبالمقابل، تصدرت دلتا هولدينغ قائمة أقوى الارتفاعات هذا الصباح بـ 3,97%، متقدمة على ستوكفيس شمال إفريقيا (+3,56%)، وميد بايبر (+3,47%).

(ومع)