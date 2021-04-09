سقوط مزوري “الأورو” ببركان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية ببركان خلال الأسبوع الماضي، من اعتقال شخصين يبلغان من العمر 40 سنة و42، تبين بعد التحقيقات الأولية أنهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف العملة وعرضها للتداول العمومي.

وحسب المصدر الأمني، فقد جاء رصد المشتبه فيهما عندما حاولا صرف أوراق مالية من فئة «أورو» بأحد المحلات التجارية المختصة ببركان، قبل أن يتم إيقافهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بعد إبلاغهم بذلك وهما في حالة تلبس، بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزيفة، التي بلغت قيمتها 2400 أورو، فتم حجز العملة المزيفة على الفور، كما جرى حجز عدد من المتعلقات الشخصية، التي كانت بحوزتهما، ومن بينها هواتف المشتبه فيهما لفائدة البحث القضائي. وتكتمت المصالح الأمنية عن كل ما تم حجزه أو معاينته بعد انتقال مصالح الشرطة القضائية إلى مسكني المشتبه فيهما لأسباب أرجعها المصدر المتحدث إلى سرية البحث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التقنية، التي ستشمل هواتف المعنيين بالأمر لاحقا . وتم عقب ذلك إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببركان، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توسيع الأبحاث لإيقاف كافة المساهمين والمشاركين المفترضين.

محمد المرابطي (وجدة)