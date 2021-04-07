إحداث معرض دولي للصناعة التقليدية بفاس

صادقت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، خلال جمعها العام الأخير على اتفاقية تهم احداث معرض دولي للصناعة التقليدية بفاس، بغلاف مالي يناهز 21 مليون درهم.

ويطمح المشروع الذي يمتد على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع، حسب الغرفة، إلى المساهمة في تثمين مهن الصناعة التقليدية والنهوض بالابتكار والابداع في القطاع وتبادل الممارسات الفضلى وخلق مناصب للشغل.

ومن خلال المعرض، ستضع الغرفة رهن اشارة الحرفيين فضاء واسعا لعرض وتسويق منتجاتهم مما يعزز دينامية إشعاع جهة فاس مكناس على المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

ويندرج المعرض الدولي للصناعة التقليدية الذي سيتبع نموذج المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة وبرنامج التنمية الجهوية.

وستتم تعبئة الغلاف المرصود للمشروع من قبل المجلس الجهوي (12 مليون درهم) والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية (9 ملايين درهم).

وينتظر أن يتم احداث مؤسسة مكلفة بتنظيم المعرض بحيث يضم مجلس إدارتها مختلف شركاء المشروع.

(ومع)