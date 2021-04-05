وفاة الفنانة الحاجة الحمداوية

توفيت الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية ،صباح اليوم (الاثنين) بأحد مستشفيات الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى عائلتها.

وتعد الحاجة الحمداوية إحدى العلامات الفارقة في تاريخ الفن الشعبي المغربي، حيث ارتبط اسمها بشكل وثيق بفن العيطة منذ ستينات القرن الماضي.

وقدمت الراحلة على مدى تاريخها الفني الطويل العديد من الأغاني الناجحة، مثل (دابا يجي دابا)، و(هزو بينا لعلام) و(ماما حياني)، و(منين أنا منين انتا).

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة الشهداء بالبيضاء.