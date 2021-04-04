الوافي تعلق على براءتها

علقت الممثلة نجاة الوافي على قرار المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بتبرئتها من تهمة “التحريض على الفساد والخيانة الزوجية” التي وجهت لها رفقة المخرج سعيد خلاف.

وكتبت الوافي في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” “يصعب علي أن أجد الكلمات المناسبة لأوفي بها حق الأصدقاء والأقرباء، من أصدقائي وأصدقاء أصدقائي وأهلي وإخوتي وأسرتي قاطبة، وعموما كل الذين وضعوا في الثقة، ولم يشكوا لحظة في أخلاقي ومبادئي، وأعطوني حقي في الإنصاف والعدل وإعادة الاعتبار!”.

وأضافت الممثلة “أظن أننا كلنا معرضات ومعرضون للوقوع في مواقف مماثلة، ووفق سيناريوهات مرتبة، فنصدم حين نكتشف أن بعضا ممن نحبهم ونثق فيهم ليسوا كما نراهم، بل إن في قلبهم غيظا وضغينة”، مردفة “في مثل هذه المواقف تكون مساندة ودعم الصادقين من الناس لنا، هي الملاذ والمساند الوحيد للشخص المظلوم”.

وبرأت المحكمة الابتدائية منتصف مارس الماضي، الممثلة نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف من تهمة “التحريض على الفساد”.كما أسقطت عنها تهمة “الخيانة الزوجية”، قبل أزيد من سنة ونصف، في القضية نفسها بناء على شكاية من الزوج.

وأوقفت المصالح الأمنية في يوليوز 2019، نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف داخل شقة بناء على شكاية زوج الفنانة، ليتم إطلاق سراحهما ومتابعتهما بتهمة “التحريض على الفساد”.

ع . م