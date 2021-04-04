الحبس للمتسولة صاحبة “كاط كاط”

بعد خمس جلسات، قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لأكادير، أخيرا، إدانة المتسولة صاحبة «كاط كاط» والحكم عليها بالبراءة من تهمتي انعدام التأمين والنصب والاحتيال، وبمؤاخذتها من أجل انعدام الفحص التقني بغرامة نافذة 1000 درهم ومن أجل التسول بستة أشهر حبسا نافذا، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع السيارة المحجوزة لفائدة من له الحق فيها بعد تسوية وضعيتها القانونية. وتوبعت المتهة (د.ا) التي تم اعتقالها خامس مارس الماضي، وهي في حالة تلبس بالتسول بحي الزناكي بمركز أورير ضواحي أكادير، بالنصب والاحتيال والتسول وانعدام التأمين و انعدام الفحص التقني، وتم الاستماع إلى ضحيتين، هما (أ.ح) و(أ.ا)، أكدا أنها تمتهن التسول.

وأوردت الصحافة الإيطالية في يونيو 2018 بأن الموقوفة (د-ا) تقطن بإيطاليا، وأدانتها محكمة «أوسطا»، وتم وضعها تحت»الإقامة الجبرية» بمدينة «سانت فنسنت» قبل أن تفر إلى وجهة مجهولة، بعد متابعتها بابتزاز عملاء وتهديدهم بعد ممارسة الجنس معهم وتصويرهم، بهدف الحصول على المال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة المتحدرة من سلا، والتي وثقها فيديو وهي تتسول متنقلة بين المحلات التجارية، تقطن بأورير وتتعمد إبعاد سيارتها الفارهة التي تملكها عن منزلها، لتركنها في موقع بعيد عن الأنظار. وأقرت بأنها لجأت للتسول بعد أن أفلست، بعد أن كانت تمارس عالم الأعمال والتجارة.

محمد إبراهمي

(أكادير)