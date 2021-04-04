براني تفاجئ جمهورها بـ”لوك” جديد

أطلت كوثر براني، خريجة برنامج “أراب أيدول”، على جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ب”لوك” مختلف، بعد فقدان الكثير من وزنها، اكتسبته خلال فترة الحمل.

ونشرت براني على “إنستغرام” صورة قبل فقدان الوزن وبعده، حظيت بمتابعة الكثيرين، سيما أنها أرفقتها بتعليق جاء فيه بما معناه أن الفرق واضح بين الصورتين، وأن رحلة إنقاص الوزن، ستستمر شهرا آخر، قبل أن تعبر عن شكرها للطبيب المشرف على عملية إنقاص الوزن.

وفي سياق متصل، طرحت براني، بعد غياب طويل، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أخيرا، أغنية “ديو” جمعتها بالمغني نبيل الحوري.

واختارت براني أن تطل على جمهورها، بأغنية تحمل عنوان “شنو فكــرك في”، وهو العمل الذي صورته على طريقة فيديو كليب، علما أن الحوري تكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا.

واستطاعت أن تقطع براني من خلال آخر أعمالها الفنية مع فترة غيابها عن الساحة الفنية، والتي دامت مدة طويلة، إذ اكتفت طيلة المدة الماضية بطرح “كوفر” الأغاني فقط.

إ.ر