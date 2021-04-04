حجي في كواليس “كلنا مغاربة”

نشرت أحلام حجي، ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورا وفيديوهات من كواليس تصوير سيتكوم “كلنا مغاربة”، الذي ينتظر أن يبث رمضان المقبل على شاشة القناة الثانية “دوزيم”.

ونقلت حجي التي ستكون ضيفة في إحدى حلقات العمل التلفزيوني الجديد والذي تعول عليه القناة من أجل رفع نسب مشاهدتها خلال رمضان، (نقلت)، بعض أجواء التصوير، إلى جانب مقاطع فيديو لفريق العمل يرقص عل موسيقى إحدى المجموعات الغنائية، وهي الصور التي حظيت بتفاعل الكثيرين.

كما نشرت حجي صورا تجمعها بفريق العمل، بالممثلات المشاركات في العمل، وهن نورا الصقلي ومريم الزعيمي وابتسام العروسي وجميلة الهوني ودنيا بوطازوت وهاجر عدنان.

ويعد “كلنا مغاربة”، من إخراج صفاء بركة وكتابة بشرى مالك. ويشارك فيه نجوم الكوميديا، من قبيل محمد خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوطازوت ومريم الزعيمي ونورا الصقلي وعبد الله ديدان وزهور السليماني وموس ماهر وهند بن جبارة.

وتدور أحداث السلسلة حول حول شركة تقوم باستدعاء أفضل العناصر لديها لتنفيذ مشروع شمال المغرب، فيعيشون في مبنى وظيفي بمدينة أصيلة، وهم أفراد أربع عائلات تتحدر من جهات مختلفة من بلادنا، هم عائلة ستيتو، ودباشي وبوشنيخة وبن يونس، الذين سيتعين عليهم التعايش في ما بينهم جيران وزملاء.

إيمان رضيف