أيت الطالب: ارتفاع مقلق في الإصابات بالفيروس

كشف وزير الصحة، في اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم (الخميس)، أن الوضعية الوبائية عرفت في الأسبوعين الأخيرين منحا تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، حيث يشكل عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، بها 50 % من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني، موضحا في الوقت نفسه أن عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة للفيروس المذكور تعرف ارتفاعا ملحوظا، إذ تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية، ومع جميع القطاعات المعنية لأجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، وخاصة خلال شهر رمضان، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا

وستعلن الحكومة عن هذه التدابير في الوقت المناسب، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة.