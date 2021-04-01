بوريطة: المغرب مستعد لتسخير كل الإمكانات للرقي بالحوار السياسي العربي الياباني

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم (الخميس)، أن المغرب، الذي تربطه علاقات متميزة باليابان الصديقة، على استعداد لتسخير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في الرقي بالحوار السياسي العربي- الياباني إلى مستوى تعاون حقيقي مبني على رؤية واضحة وخطط عمل واقعية لتعزيز المصالح المتبادلة، وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأضاف بوريطة، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، عبر الاتصال السمعي البصري، أن هذا الاجتماع “هو فرصة سانحة للدفع بمسار هذا الحوار إلى مستويات أعلى، والانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة إطلاق برامج ومبادرات ملموسة تنسجم مع سعينا المشترك إلى تحقيق تنمية مستدامة لشعوبنا ولمنطقتنا، وفق منطق رابح-رابح”.

وأبرز أن التعاون العربي الياباني، بشقيه الاقتصادي والسياسي، يشكل أحد أهم منتديات الحوار القائمة بين الدول العربية وعدد من الدول الصديقة الأخرى، والتي تسعى إلى ترسيخ أسس التشاور والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، مؤكدا على أن هذا التعاون أضحى ضرورة ملحة للتمكن من مواجهة التحديات، كتلك التي فرضتها جائحة كورونا والتي وضعت تماسك المجتمع الدولي على المحك وأظهرت أن لا مخرج من الأزمات العالمية إلا بتظافر الجهود وتبادل الخبرات المستجدة والمعلومات دون تفاضل بين الدول أو استئثار بالحلول لصالح البعض دون البعض الآخر.