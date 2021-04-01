بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها ، صباح اليوم (الخميس)، بتسجيل ارتفاع في أداء مؤشراتها الرئيسية، حيث تقدم “مازي” بنسبة 0,22 في المائة إلى 11.508,95 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 937,45 نقطة. كما سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر 9.357,28 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ، 0,27 في المائة ، ليستقر في 10.513,43 نقطة، بينما ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,28 في المائة إلى 9.838,93 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد استقر في 875,26 نقطة ( زائد 0,27 في المائة).