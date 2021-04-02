المفتاحي: نعيش زمن الرداءة

حل، أخيرا، الفنان سعيد المفتاحي، الملقب بـ “سفير الملحون المغربي” والمقيم بفرنسا بالمغرب، بعد فترة طويلة وصعبة كانت لها آثار نفسية سلبية خلال فترة الحجر الصحي، إذ عانى فيها وعكة صحية. عن زيارته للمغرب ومحاور أخرى يتحدث رائد الملحون المغربي لـ “الصباح” في الدردشة التالية:

هل تفكر في الاستقرار بشكل نهائي في المغرب؟

إن زيارتي حاليا إلى المغرب تأتي في إطار الحنين إلى الوطن والعائلة بعد فترة طويلة من الغياب في فرنسا، وذلك منذ إعلان الحجر الصحي في كافة أرجاء العالم. ونظرا لالتزاماتي المهنية فلابد أن أعود إلى فرنسا.



كيف قضيت فترة الحجر الصحي؟

في الواقع، كانت مرحلة صعبة جدا من حياتي وحياة كثير من الأشخاص حول العالم، خاصة أن الوضع فرض علينا نوعا من العزلة، ما كان له أثر نفسي سلبي، كما أن هناك حالات فكرت في الانتحار.

وخلال فترة الحجر الصحي ألمت بي وعكة صحية، والتي دخلت إثرها المستشفى من أجل الخضوع للفحوصات والعلاجات الضرورية.



عانت فئة واسعة من الفنانين بسبب توقف الأنشطة الفنية بعد تفشي الجائحة، فما تعليقك؟

مازالت معاناة كثير من الفنانين مستمرة في ظل تفشي الجائحة، كما أن منهم من اختار العمل في مجالات أخرى ومنهم من باع آلاته الموسيقية من أجل توفير بعض المصاريف الضرورية. وأود أن أشير إلى أن هناك فئة من الفنانين تظل خارج اهتمامات الوزارة الوصية رغم أن كثيرا منهم يمثلون المغرب في العديد من المهرجانات والتظاهرات الفنية. وأعرف كثيرا من الفنانين في الفن العيساوي والحمدوشي والدقة وفرق فلكلورية من مناطق متعددة، يعيشون في الوقت الراهن ظروفا اجتماعية صعبة.

ولهذا لابد من التفكير في هذه الفئة من الفنانين الذين لم يتم إدراجهم ضمن المنظومة الفنية والاعتراف بهم.



أثـارت سرقـة العديـد من قصائــد الملحـون جـدلا كبيرا، فمـا الرسالة التي يمكن توجيهها؟

إن سرقة قصائد الملحون تعتبر جريمة حقيقية طالت عددا من المبدعين وشيوخ الملحون من خلال التطاول على قصائدهم. وما يحدث يعد هجمة على التراث المغربي، وللأسف أصبحنا في زمن انحطاط ورداءة مادام البعض ينسب أعمال الآخرين إلى نفسه دون أدنى مراعاة للمجهود الذي بذل لإنجازها.

وسبق أن أصدرت بلاغا رفقة عبد المجيد فنيش استنكرنا فيه التطــــاول وسرقــــة قصائد الملحون تزامنا مـــع الإنجازات المغربيـة الشامخـة غير المسبوقـة، التــي عرفتهــا ثقافـــة الملحــون، إبـداعا وبحثــا وتوثيقــا وتجديدا وترويجـا، وذلك بفضل المبـــادرات الرياديـــة لأكاديمية المملكة المغربيـة، ووزارة الثقـــافة والشباب والرياضـة، وأيضا عـدد من الجمعيـــات المهتمة بالمجال.

أجرت الحوار: أمينة كندي