ماسينا مرشح لجائزة أفضل لاعب بواتفورد

انضم الدولي المغربي آدام ماسينا، لأول مرة منذ انضمامه إلى واتفورد الإنجليزي، إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالفريق لمارس الجاري.

وكشف واتفورد عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لمارس الجاري، عبر منشور في الحساب الرسمي للنادي في “تويتر”.

ووضع النادي الإنجليزي استفتاء أمام الجماهير قصد اختيار اللاعب، الذي سيظفر بالجائزة، إذ شهدت القائمة حضور الدولي المغربي آدم ماسينا.

وشارك لاعب بولونيا السابق، في خمس مباريات خلال مارس الجاري ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وسجل هدفين.

تجدر الإشارة إلى أن الظهير الأيسر لواتفورد، خاض مواجهة موريتانيا، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا، ومن المرتقب أن يكون قد شارك أمس (الثلاثاء)، في مباراة بوروندي ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات.

نور الدين الكرف