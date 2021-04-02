الجيل الأخضر… التساقطات تنعش الأمل

انطلاقة فعلية بعد سنتين من الجفاف والكشف عن آليات تمويل والرهان إحداث طبقة وسطى قروية

أطلقت إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتجاوز الإكراهات التي واجهها مخطط المغرب الأخضر، وتعزيز مكتسباته، واعتماد مقاربة جديدة ذات نظرة شمولية، لا تقتصر على الأنشطة الفلاحية، بل تهم مختلف جوانب الاقتصاد القروي.

وتهدف الإستراتيجية الجديدة، التي تم الكشف عن مضامينها في فبراير 2020، إلى إفراز وتعزيز طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي، تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الظرفية الصعبة التي مر منها القطاع الفلاحي، خلال السنتين الأخيرتين، بسبب الجفاف، جعلت من الصعب الشروع في تنفيذ محاور الإستراتيجية.

ونظمت مجموعة القرض الفلاحي بشراكة مع وزارة الفلاحة ندوة حول إستراتيجية الجيل الأخضر وسبل تنزيلها على أرض الواقع، شارك فيها مختلف المتدخلين في القطاع، وتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتيسير الاستثمار بالعالم القروي وتوفير التمويلات الضرورية، خاصة للشباب القروي حامل المشاريع.

ع . ك

عروض لتمويل مشاريع قروية

القرض الفلاحي أطلق قروضا للشباب حاملي المشاريع

تضمنت إستراتيجية الجيل الأخضر، محورا يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال وسط الشباب القروي، لاستغلال الإمكانيات التي يختزنها العالم القروي، في ما يتعلق بإحداث فرص الشغل. وتسعى الإستراتيجية، من خلال عملية تمليك أراضي الجموع إلى تحفيز استثمارات عصرية جديدة مدرة للربح، خاصة من قبل ذوي الحقوق من الشباب، الذين يتعين عليهم التكتل في إطار تنظيمات مهنية فلاحية من الجيل الجديد.

وبادرت مجموعة القرض الفلاحي إلى إطلاق عروض تمويلات جديدة، تحت اسم “القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر “، التي تجمع بين تحفيزات الدولة والقروض البنكية، وتقترح المجموعة، في هذا الإطار، منتوجين خاصين، يتعلق الأول بعرض “القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للشباب”، الموجه للفلاحين الشباب و للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية، والثاني، الذي أطلق عليه اسم

“القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك”، موجه لذوي الحقوق في أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا، أو تجمعات.

وأطلقت ‬مجموعة ‬القرض ‬الفلاحي ‬للمغرب، ‬بشراكة ‬مع‬ وزارة ‬الفلاحة‬ والصيد‬ البحري ‬والتنمية ‬القروية‬ والمياه‬ والغابات،‬ عددا ‬من ‬العروض الأخرى تهم ‬المواكبة ‬المالية ‬وغيرها‬.‬

ويوجه العرض الأول “‬‬باك ‬القرض ‬الفلاحي ‬للمغرب‬– ‬الجيل‬ الأخضر ‬للشباب‬”،‬ للفلاحين ‬الشباب‬ وكذا‬ للمقاولات ‬القروية ‬الشابة ‬في‬مجال ‬الخدمات‬ الفلاحية.

كما أطلقت المجموعة “باك‬ القرض ‬الفلاحي ‬للمغرب‬–‬الجيل ‬الأخضر ‬للتمليك” ‬‬المخصص ‬لمواكبة‬ تمليك ‬أراضي‬ الجموع.‬

وحددت الاتفاقية الموقعة بين وزارة‬ الفلاحة ‬والصيد ‬البحري‬ والتنمية ‬القروية ‬والمياه ‬والغابات ومجموعة ‬القرض ‬الفلاحي ‬للمغرب وفدرالية ‬الغرف ‬الفلاحية “كومادير”، الالتزامات الخاصة بكل طرف، من أجل ‬تفعيل‬ المواكبة ‬الخاصة ‬للمقاولين ‬الفلاحين ‬الشباب ‬والمساهمة‬ في‬ انبثاق ‬طبقة‬ وسطى‬ قروية.

وتعتزم ‬المجموعة، بالموازاة مع ذلك، مواصلة ‬تنفيذ ‬برنامج‬ المستثمر ‬القروي،‬ سواء ‬في ‬جزئه ‬المتعلق ‬بالمواكبة ‬المالية‬ الموجه‬ للمقاولين‬ الشباب، ‬أم ‬في ‬الجانب ‬المتعلق ‬بالمواكبة‬ غير ‬المالية، ‬من ‬خلال ‬توفير ‬الاستشارة ‬ووضع‬ خبرات‬ البنك ‬ومنظومته ‬البيئية ‬رهن‬ الإشارة.‬

ووقعت ‬مديرية ‬الشؤون ‬القروية ‬بوزارة‬ الداخلية ‬والوكالة‬ الوطنية ‬للمحافظة ‬العقارية ‬والمسح ‬العقاري ‬والخرائطية ‬والقرض ‬الفلاحي ‬للمغرب ‬اتفاقية تهدف إلى ‬تحديد‬ الإطار ‬العام ‬لتمويل ‬ومواكبة ‬مجموعة ‬القرض ‬الفلاحي ‬للمغرب ‬لذوي‬الحقوق ‬المستفيدين‬ من‬أراضي ‬الجموع، ‬سواء ‬كانوا‬ أفرادا،‬ أو ‬منظمين‬ في‬ إطار‬ تعاونيات، ‬من ‬أجل ‬إنجاح‬ مشاريعهم ‬وأنشطتهم ‬المدرة ‬للدخل.‬

وتهدف ‬عملية ‬المواكبة،‬ التي‬ ستتم‬ بالتشاور ‬مع‬ مديرية ‬الشؤون‬ القروية‬ وبالتعاون مع ‬الوكالة‬ الوطنية ‬للمحافظة ‬العقارية‬ والمسح‬ العقاري ‬والخرائطية، ‬إلى ‬تمكين ‬ذوي‬ الحقوق‬ من‬ الاستفادة‬ من‬ مواكبة ‬مالية ‬لفائدة‬ حملة‬ المشاريع ‬المجدية، ‬سواء‬ أفرادا ‬أو ‬تجمعات‬ فلاحية. ‬

عبد الواحد كنفاوي