زروق مدربا لوفاق بوزنيقة

عقد مكتب وفاق بوزنيقة لكرة القدم ندوة صحافية، مساء أول أمس (الاثنين)، لتقديم حصيلة الفريق في مرحلة الذهاب، والمدرب الجديد.

وأكد الرئيس المهدي المحسوني أن المكتب المسير والطاقم التقني عازمون على تحقيق الصعود هذا الموسم، رغم قلة الإمكانيات المادية، وأردف قائلا أن الشركة المحتضنة، التي ما فتئت تدعم الرياضة بمختلف ربوع المملكة، وافقت مبدئيا على دعم الفريق، في انتظار إمضاء العقد.

وتدعم شركة خاصة النادي بالأقمصة والبذل الرياضية وتوفير حافلة التنقل وبعض اللوجيستيك.

وقال محمد أمين عبقري، الناطق الرسمي للفريق، إن “المكتب المسير فتح مجموعة من الجبهات، تتعلق في مجملها بالنهوض بالفريق الأول، والبنية التحتية، إذ وصلت الاشغال بالملعب الكبير نسبة 95 في المائة، وكذلك التواصل والاستشهار، كما وقع الفريق عقدين، الأول مع شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، والثاني مع إحدى الشركات العقارية.

وأضاف المتحدث نفسه أن انطلاقة الفريق هذا الموسم مشرفة، ويحتل المركز الأول ب32 نقطة، ب10 انتصارات وتعادلين، وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة.

وبخصوص دعم المجلس الجماعي، قال أمين عبقري الذي يشغل مهمة مستشار جماعي أيضا، إن المجلس سيبرمج دورة استثنائية خلال الأسبوع الأول من أبريل لدعم الفرق المنضوية تحت لواء العصبة.

بدوره قال عزيز زروق، المدرب الجديد لوفاق بوزنيقة، إنه بعدما أمضي مرحلة الذهاب رفقة الرشاد البرنوصي، قرر دخول تجربة جديدة رفقة الوفاق.

وأضاف زروق أنه راض عن مستوى الوفاق، بعدما شاهد ديربي السبت الماضي أمام أولمبيك الشراط، وانتهي بفوز الوفاق، مؤكدا أن الفريق يضم لاعبين مميزين، متمنيا أن يكون في مستوى الثقة، التي وضعها فيه المكتب المسير، وتحقيق الصعود.

بدوره تأسف المختار بنوري على أمجاد الفريق السابقة، مؤكدا أن من هدموا الفريق معروفون في المدينة، وأنه قدم دعما ماديا ب 300 ألف درهم، لكي لا يقدم الفريق اعتذار عاما قبل خمسة مواسم، لكن لا حياة لمن تنادي، حسب قوله.

كمال الشمسي (بوزنيقة)